Bitcoin Minetrix steht kurz vor der Preiserhöhung: Letzte Chance für Anleger, günstig einzusteigen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der mit Spannung verfolgte Bitcoin Minetrix-Vorverkauf geht morgen früh in die neunte Runde und markiert damit einen deutlichen Preisanstieg bei einem der meistdiskutierten Bitcoin-Derivatprojekte des Jahres.

Dieser entscheidende Schritt kommt, da der Bitcoin Minetrix-Vorverkauf erfolgreich über 4 Millionen Dollar eingebracht hat, was ein starkes Investorenvertrauen und Marktinteresse an dem Bitcoin Cloud Mining-Projekt signalisiert. Investoren haben nicht mehr lange Zeit, um den günstigen Vorverkaufspreis von 0,0117 Dollar wahrzunehmen.

Während die Vorverkaufszahlen in die Höhe schießen, ist die Aufregung am Markt spürbar. Die Live-Daten des Vorverkaufs zeigen einen rasanten Anstieg der Investitionen. Es wird erwartet, dass der bevorstehende Übergang zu Phase 9 den Wert des Tokens weiter steigert und das Interesse der Anleger auf sich zieht.

Warum $BTCMTX an Fahrt gewinnt – Die Bitcoin Minetrix Revolution

Bitcoin Minetrix hebt sich vom Bitcoin-bezogenen Kryptomarkt ab (der in Erwartung der kommenden Bitcoin-Spot-ETFs floriert), indem es einen Ansatz der nächsten Generation für das Bitcoin-Mining liefert.

Mit dem Ziel, den Zugang zu Bitcoin-Blockbelohnungen zu demokratisieren, hat sich der Kampf gegen die zunehmende Zentralisierung in der Bitcoin-Mining-Industrie zu einem herausragenden Schwerpunkt entwickelt, da dieser Vorverkauf inmitten eines Allzeithochs der Bitcoin-Hashrate stattfindet. Bitcoin Minetrix bietet eine echte dezentrale Lösung für dieses wachsende Zentralisierungsproblem.

Indem es Kleinanlegern ermöglicht wird, durch einen innovativen Cloud-Mining-Ansatz Bitcoin zu schürfen, bietet das Projekt eine Plattform, auf der sich einzelne Teilnehmer trotz der hohen Netzwerkschwierigkeiten gewinnbringend am Mining beteiligen können. Erreicht wird dies durch die “Stake to Mine”-Funktion der Plattform, die in naher Zukunft in Betrieb genommen werden soll.

Investoren, die ihre $BTCMTX-Token staken, profitieren von einem APY von derzeit 140 % und verdienen zusätzliche Token, bevor die Stake to Mine-Funktion live geht. Diese Token können dann verwendet werden, um Mining Credits zu erhalten, die für BTC Cloud Mining Slots eingelöst werden können. Diese Funktion unterstützt nicht nur die Dezentralisierung des Bitcoin-Netzwerks, sondern bietet auch eine potenzielle Einkommensquelle für Kleinanleger.

Letzte Chance für Investoren, so günstig einzusteigen

Das Potenzial von $BTCMTX, Bitcoin (BTC) hinsichtlich der Rendite zu übertreffen, ergibt sich aus seinem innovativen Mining-Modell, das Kleinanlegern die Tür zu einer Beteiligung an der riesigen Industrie wieder öffnen könnte.

Da Bitcoin auf das Ziel von 40.000 Dollar zusteuert, stellt $BTCMTX eine attraktive Alternative für Investoren dar – mit einem niedrigen Preis, der die Aussicht auf einen größeren prozentualen Wertzuwachs bietet, sobald der Handel an den Kryptobörsen beginnt.

Seine Fähigkeit, mit bescheidenen Kapitalzuflüssen beträchtliche Gewinne zu erzielen, macht es zu einer vielversprechenden Investition, insbesondere angesichts der Begeisterung in den sozialen Medien, die durch eine wachsende Zahl von Befürwortern von Krypto-Influencern wie Jacob Crypto Bury und Crypto Lab ausgelöst wird.

Da sich der Bitcoin-Kurs auf ein noch nie dagewesenes Hoch zubewegen könnte, sind Token, die an BTC angelehnt sind – wie Bitcoin Minetrix – in einer guten Position, um von der bullischen Stimmung am Markt zu profitieren.

#BitcoinMinetrix Stage 8 is ending in 1 day!



What's the biggest challenge you've faced in #Bitcoin mining, and how did you overcome it? pic.twitter.com/pelwdX505g — Bitcoinminetrix (@bitcoinminetrix) November 21, 2023

Da der Vorverkauf in die Phase 9 übergeht und der Preis steigen wird, ist dies die letzte Möglichkeit für Investoren, von dem aktuellen Kurs zu profitieren. Die Plattform nähert sich der vollständigen Aktivierung der “stake-to-mine”-Funktion und die Vorfreude unter den Investoren und der Krypto-Community erreicht neue Höhen. Wer die Entwicklungen verfolgen will, kann der Telegram-Gruppe oder dem Discord-Server beitreten und dem X-Account folgen, um keine Updates um $BTCMTX mehr zu verpassen.

Jetzt Bitcoin Minetrix im Presale kaufen.







Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.