Bitcoin mit sattem Kursplus: So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag

So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Mittag am Kryptomarkt

Der Bitcoin-Kurs ist am Mittag geklettert. Um 12:26 stieg der Bitcoin-Kurs um 7,06 Prozent auf 22.259,08 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 20.791,11 US-Dollar gehandelt worden war.

In der Zwischenzeit kann Bitcoin Cash Gewinne verbuchen. Um 12:25 steigt der Bitcoin Cash-Kurs um 6,82 Prozent auf 118,28 US-Dollar. Am Vortag standen noch 110,73 US-Dollar an der Tafel.

Zeitgleich verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 10,43 Prozent auf 1.481,76 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 1.341,87 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Aufschlag. Um 12:26 notiert der Litecoin-Kurs 4,01 Prozent stärker bei 58,11 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 55,87 US-Dollar.

Mit dem Ripple-Kurs geht es indes nach oben. Ripple gewinnt 6,07 Prozent auf 0,3643 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,3435 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem gewinnt Cardano am Montagmittag hinzu. Um 6,75 Prozent auf 0,4782 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Cardano-Kurs bei 0,4480 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Monero Gewinne verbuchen. Um 12:26 steigt der Monero-Kurs um 7,32 Prozent auf 146,24 US-Dollar. Am Vortag standen noch 136,27 US-Dollar an der Tafel.

Daneben steigt IOTA um 6,38 Prozent auf 0,2915 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,2740 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Verge seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,0038 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Verge-Kurs bei 0,0036 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,1143 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1066 US-Dollar.

Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,0434 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Mit dem Dash-Kurs geht es indes nach oben. Dash gewinnt 6,09 Prozent auf 48,90 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 46,09 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen zeigt sich NEO im Plus. Im Vergleich zum Vortag (9,311 US-Dollar) geht es um 6,97 Prozent auf 9,960 US-Dollar nach oben.

