Bitcoin nimmt Fahrt auf – Wird die 25.000 Dollar Marke nun angetestet?

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kommt wieder Bewegung in den Kryptomarkt. Die gesamte Marktkapitalisierung steigt um mehr als 2,2 % und beläuft sich damit auf 1,088 Billionen Dollar. Der Höchststand in diesem Jahr lag bei rund 1,1 Billionen USD – ein Wert, der wieder in greifbare Nähe rückt. Auch der Bitcoin kommt wieder in Fahrt und steigt um mehr als 1,3 % in 24 Stunden und damit weit über 23.000 Dollar. Bei der zweitgrößten Kryptowährung Ether fällt das Plus mit 2,5 % sogar noch deutlich größer aus.

Am Stundenchart ist deutlich zu erkennn, dass der große Anstieg fürs Erste vorbei ist und der Kurs wieder rückläufig ist. Damit sind nach wie vor – wie schon die letzten Monate auch – wohl hauptsächlich die USA für den Anstieg verantwortlich, da zu Öffnungszeiten der amerikanischen Börsen die meisten Zuwächse verzeichnet wurden. Derzeit notiert der Bitcoin bei 23.224 USD und das Handelsvolumen steigt um mehr als 11 % auf über 27 Milliarden Dollar in 24 Stunden an. Allerdings verliert die digitale Leitwährung einen Teil ihrer Marktdominanz an Ethereum. Die Bitcoin-Dominanz, die nun lange stabil bei 41,5 % lag, liegt inzwischen noch bei 41,2 % während Ethereum auf 18,9 % angewachsen ist.

Das Chartbild bleibt weiterhin stark bullisch für den Bitcoin. Der relative Stärke Index (RSI) ist noch leicht im überkauften Bereich, normalisiert sich aber von Tag zu Tag und macht weitere Anstiege schon bald wahrscheinlicher. Auch die EMA-Linien der letzten 50, 100 und 200 Tage stehen kurz vor dem nächsten Crossover, was als stark bullisches Signal gilt. Der EMA200 ist mit 21.371 Dollar auch schon in weiter Ferne, sodass es immer unwahrscheinlicher wird, dass der Bitcoin nochmal so schnell unter diesen wichtigen Support fallen wird.

Bevor die psychologisch wertvolle 25.000 Dollar Marke überschritten werden kann, müsste nur noch der Widerstand bei 24.300 USD überschritten werden, bei dem der Bitcoin erst vor einer Woche erneut abgeprallt ist. Im Anschluss wäre der Weg frei und der Anstieg über 25.000 USD dürfte genug Dynamik mit sich bringen, um auch den 25.300 Dollar Widerstand zu pulverisieren. Gelingt es den Bullen, diese Wert zu erreichen, könnte das genug Aufmerksamkeit für den Bitcoin bringen, um schnell um weitere 10 % anzusteigen bis auf den Bereich zwischen 27.000 und 28.000 Dollar, in dem es dann zu einer längeren Konsolidierungsphase kommen könnte, ähnlich wie der, die wir aktuell bei 23.000 Dollar zu sehen bekommen.

Welche Coins haben noch Potenzial?

Der Bitcoin gibt erfahrungsgemäß zwar die Stimmung am Kryptomarkt vor und beeinflusst oft die Verlaufsrichtung der Altcoins, dennoch gibt es viele Alternativen, die die digitale Leitwährung in diesem Jahr schon outperformt haben und auch noch werden. Solana gilt als heißer Kandidat, der in diesem Jahr nochmal eine 100 % Rallye hinlegen könnte. Auch der Litecoin könnte vor allem in der ersten Jahreshälft noch deutlich stärker ansteigen, da hier in diesem Sommer ein Halving bevorsteht und der Kurs Erfahrungsgemäß vor dem Halving-Event in der Regel steigt. Auch im ICO sind mit dem MEMAG und dem FGHT zwei vielversprechende Token erhältlich.

Der MEMAG wird der Coin auf der Meta Masters Guild Gaming-Plattform. Hier werden Play 2 Earn Games entwickelt, bei denen man sich vor allem auf das Gameplay und den Spielspaß konzentriert. Der MEMAG-Token hat im Presale innerhalb kürzester Zeit eine hohe Summe umgesetzt und könnte heute im Laufe des Tages die 3,5 Millionen Dollar Grenze übersteigen. Damit dürfte der Vorverkauf deutlich früher enden, als geplant.

Bei Fight Out handelt es sich um ein Move 2 Earn Konzept, das Fitnessstudios mit Web3 verbindet. Bei Fight Out erhält der Nutzer einen Avatar-NFT, der an die reale Person gebunden ist und von den Erfolgen profitiert, die man im echten Workout erzielt. Wer seinen Avatar verbessern will, muss also auch an sich selbst arbeiten und hart dafür trainieren. Einige Profisportler haben sich zuletzt für Fight Out stark gemacht und neben den prominenten Partnern sorgen auch die Listings an mehreren Kryptobörsen dafür, dass der FGHT-Kurs nach Ablauf des Presales deutlich ansteigen könnte. Wer hier schon im Vorfeld einsteigt, könnte schon bald mit einer Vervielfachung des eingesetzten Kapitals belohnt werden.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

