Bitcoin Ordinals sind der neue Hype. So funktionieren Ordinal NFTs!

Seit der offiziellen Einführung der Bitcoin Ordinals im Januar haben diese einen Monat später für einen großen Hype gesorgt. Dabei wurden seit dem 14. Dezemberschon mehr als 178.260 Bitcoin Ordinal NFT geminted. Seitdem ist die Anzahl jedoch etwas heruntergegangen, wobei aktuell rund 5.000 neue Bitcoin Ordinals pro Tag sind. Was an dem neuen Trend dran ist, wieviel Potenzial in ihm steckt und welche Alternativen es gibt, soll in diesem Beitrag vorgestellt werden.

Was sind NFTs und wofür benötigt man sie?

Bei NFTs handelt es sich um einen Trend, welcher im Jahr 2017 einen großen Hype mit Spielen wie Crypto Kitties erfahren hat. Aber auch im Jahr 2021 konnte die NFT-Kunst sich bis in den Mainstream ausbreiten. Seitdem hat der NFT-Markt jedoch in der Baisse wie auch andere Kryptoassets einen starken Abverkauf erlebt.

Bei Non Fungible Token handelt es sich um digitale Vermögenswerte, welche einzigartig und nicht ersetzbar sind. Somit stehen sie im Kontrast zu Fiat- und Kryptowährungen, bei welchen es keine Rolle spielt, welchen Coin man genau hat, da sich alle in ihrem Wert nicht unterscheiden. Anstelle einer Währung werden jedoch stattdessen andere Daten, wie Spielobjekte, Bilder, Filme, Musik, Zugangstickets, Repräsentationen von echten Artikeln und mehr in Form von NFTs abgebildet.

Lange Geschichte der NFTs auf Bitcoin

Bereits seit fast einem Jahrzehnt können NFTs auf Bitcoin verwendet werden. Bisher hatten sie sich jedoch noch nicht wirklich durchgesetzt. Einige der ersten Projekte waren Colored Coins und Mastercoin, die jedoch unwirtschaftlich waren, da die Daten keinen Wert für andere hatten. Stattdessen wurde Bitcoin vornehmlich für Finanztransaktionen verwendet.

Ein weiteres Beispiel ist die im Jahr 2014 von Counterparty gestartete NFT-Kollektion Rare Pepe. Darauf folgte Stacks im Jahr 2017, welches eine Layer-2 für Bitcoin ist, die auch Smart Contracts auf der größten Blockchain ermöglicht. Im Jahr 2018 kam dann noch die ähnliche Layer-2 Liquid Network hinzu.

Was genau sind Bitcoin Ordinal NFTs?

Entwickelt wurden die Ordinals von einem ehemaligen Kernentwickler von Bitcoin. Gestartet wurden sie im Dezember 2022 und im Januar 2023 offiziell eingeführt. Bei den Ordinal NFTs werden einzelne Satoshis innerhalb des Bitcoin-Netzwerkes versendet, auf welchen die einzelnen NFTs platziert werden können.

Genau genommen handelt es sich bei den Ordinals um ein Nummerierungsschema der Satoshis. Mit dessen Hilfe können die einzelnen Sats verfolgt werden. Die in diesem Zusammenhang vergebenen Nummern werden Ordinals genannt.

Aufgrund der Nutzung der Infrastruktur von Bitcoin werden kein eigener Token, keine zusätzliche Blockchain und auch keine Änderung an der BTC-Blockchain nötigt.

Dabei können durch ein Schlupfloch des Taproot-Upgrades 2021 praktisch unbegrenzt Daten bis zur Blockgröße hochgeladen werden. Die Größe eines Blocks beträgt rund 4 MB, jedoch können größere Daten über mehrere Blöcke gestreut werden.

Im Unterschied zu den bisherigen NFTs befinden sich die Ordinals jedoch nicht in zwei unterschiedlichen Systemen und sind somit für die Ewigkeit auf Bitcoin gespeichert.

Bei den bisherigen Lösungen hingegen würde ein Löschen und Beschädigen des NFTs oder ein Ausfall der Cloud des Smart Contracts einen Abruf der Datei über Bitcoin nicht mehr möglich machen. Denn auf BTC liegt in diesem Falle lediglich ein Barcode-artiger Code, welches nur ein Verweis auf einen Dateipfad ist.

Ein Ordinal kann durch eine Transaktion autorisiert werden. Dabei lassen sie sich kaufen, speichern und auch verschenken. Jedoch handelt es sich nicht nur um Verweise zu Daten, sondern diese werden direkt auf die Blockchain von Bitcoin abgespeichert und müssen von allen vollständigen Nodes heruntergeladen werden.

Schwachstellen der Bitcoin Ordinal NFTs

Allerdings sind um die Ordinal NFTs Debatten entstanden, da einige sie als Missbrauch des Netzwerkes bezeichnet haben. Andere hingegen betonten, dass eine Zahlung von Gasgebühren niemals als sinnlos bezeichnet werden sollte.

Allerdings unterstützen Ordinals keine Smart Contracts und Programmierbarkeit. Für solche Fälle kann dann beispielsweise Stacks verwendet werden. Zudem gibt es viele Grenzen bei den Bitcoin Ordinals bezüglich der speicherbaren Daten, welche durch andere Lösungen überwunden werden können. Jedoch haben die Ordinal NFTs bewiesen, dass eine Nachfrage nach Non Fungible Token auf Bitcoin besteht.

Noch befinden sich die Ordinals jedoch am Anfang. Zudem fehlen wichtige Funktionen für eine starke Verbreitung, da nur begrenzte Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Eines dieser fehlenden Features ist, dass die Ordinal NFTs auch ohne eine vollständige Synchronisierung der Bitcoin-Blockchain eingeschrieben werden können.

Vermutlich könnten sich die Bitcoin Ordinals für Urkunden, Regierungsdokumente und Verträge anbieten. Allerdings stellen sie keinen vollständigen Ersatz zu den bisherigen NFTs dar.

Wie nutzt man Bitcoin Ordinals? – Schritt-für-Schritt-Anleitung für Ordinal NFTs

Es gibt unterschiedliche Methoden, um Bitcoin Ordinals zu verwenden. Ursprünglich musste man eine vollständige Node für Bitcoin erstellen und dann die Ord Library installieren. Mittlerweile gibt es jedoch auch andere Lösungen, um Bitcoin Ordinal NFTs zu erstellen:

Einfache Möglichkeit für die Erstellung von Bitcoin Ordinal NFTs

Website von Sparrow Wallet aufrufen Unter „Download“ entsprechende Version aussuchen Anschließend die Datei entpacken Die Datei Sparrow.exe ausführen und installieren Dann wird eine existierende Wallet verbunden oder eine neue erstellt Nun öffnet man Gamma.io und kann eine neue Einschreibung erzeugen Dafür wählt man den Dateityp aus und lädt anschließend die Datei hoch Danach werden die Transaktionsgeschwindigkeit und somit auch Gebühr festgelegt Als Zieladresse wird nun die Adresse der Sparrow-Wallet eingegeben Danach werden noch die Ordinal-Einschreibung-Bedingungen bestätigt Anschließend wird der BTC-Betrag an die angegebene Adresse versandt

Künftig sollen die Ordinal NFTs auch mit der Hiro Wallet nutzbar werden. Eine weitere Möglichkeit stellt die bitcoinbaiserte Xverse-Wallet dar.

Das revolutionäre Potenzial der NFTs macht sich auch das Fitness- und Sport-Metaversum mit erstmaliger Fitnesscenter-Anbindung zunutze. Innerhalb dessen soll den Nutzern eine futuristische Fitnesswelt, eine Gamifizierung des Sports und ein Community-Hub geboten werden. Dort können sich die Sportler mit Gleichgesinnten aus der ganzen Welt austauschen und gegen sie in Herausforderungen, Duellen, Turnieren und spaßigen Spielmodi gegeneinander antreten. Für ihre sportlichen Leistungen könne sie sich somit Belohnungen in Kryptowährungen verdienen. Ihr Avatar entwickelt sich dabei entsprechend den Leistungen aus dem echten Leben. Zudem wird das Risiko von Kryptowährungen durch physische Hightech-Fitnesscenter ausgeglichen. Schon jetzt konnte es viele Elitesportler, Coaches und Investoren anziehen.

