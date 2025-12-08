Bitcoin pendelt rund um 90.000 US-Dollar, kommt es zum Ausbruch?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In den vergangenen Tagen steht der Bitcoin kräftig unter Druck. Erst folgte ein tiefer Sturz, in dessen Zusammenhang sogar der Fall auf 80.000 US-Dollar ein realistisches Szenario war, kurz darauf folgte zumindest eine kleine Erholung. Derzeit stabilisiert sich der Altcoin zunehmend rund um die Marke von 90.000 US-Dollar. Kommt es damit jetzt zum Ausbruch oder geht es möglicherweise genau in die entgegengesetzte Richtung?

Bitcoin steht knapp über 90.000 US-Dollar: Die Einzelheiten im Überblick

Blickt man derzeit auf die Entwicklung des Bitcoins, dann steht innerhalb der vergangenen sieben Tage ein leichtes Plus im Kurs von rund 5,5 Prozent zu Buche. Direkt daran schließt sich ein Verlust von mehr als 9 Prozent innerhalb der vergangenen vier Wochen an. Zeitweise lag der Verlust sogar im höheren prozentualen Verlustbereich, womit die Marktkapitalisierung deutlich unter 2 Billionen US-Dollar gefallen ist. Die Unsicherheit der Investoren und Anleger ist damit stark zu spüren.

Mit solch einer Entwicklung steht der Bitcoin allerdings keineswegs allein da, denn auch zahlreiche andere Kryptowährungen haben zuletzt deutliche Verluste verbuchen müssen. Ein Beispiel dafür ist Ethereum, mit einem Verlust von mehr als 1.000 US-Dollar innerhalb von nur kurzer Zeit. Von einem Preis oberhalb von 4.000 US-Dollar ging es faktisch binnen weniger Tage auf rund 2.750 US-Dollar zurück. Direkt daran fügt sich Solana als bekanntes Beispiel an, dessen Verluste vor einigen Tagen noch weit über 30 Prozent lagen. In der Zwischenzeit hat sich der Altcoin allerdings gefangen und die zeitweisen Verluste auf rund 12 Prozent reduziert. An dieser Stelle lohnt es sich, einen Blick auf die Gründe für die Verluste zu werfen.

Die Gründe für die Verluste beim Bitcoin im Überblick

In erster Linie wurden die Verluste durch massive Unsicherheiten am Markt ausgelöst, die in ersten Verkäufen endeten und zugleich zahlreiche Long-Positionen aufgelöst haben. Die Verluste stiegen damit binnen kurzer Zeit auf eine Höhe, die zuletzt nach der Insolvenz der Kryptobörse FTX zur Realität wurden. Fehlende positive Signale seitens der Politik oder Großinvestoren hielten den Abwärtstrend nicht auf. In den letzten Tagen steht ausschließlich eine zögerliche Erholung auf der Tagesordnung, infolge von Investitionen einzelner risikofreudiger Investoren und Anleger. Ein Richtungsweisendes Signal bleibt bisher allerdings aus.

Kommt es jetzt zum Ausbruch beim Bitcoin?

Die Hoffnung ist groß, dass es in den kommenden Tagen und Wochen zu deutlichen Steigerungen beim Bitcoin kommt. Realistisch betrachtet fehlen derzeit jedoch fast vollständig die Impulse, die für eine deutliche Erholung führen könnten und den Bitcoin damit zu einem erneuten Anstieg auf über 100.000 US-Dollar stützen. Mit Blick auf die kommenden Wochen ist die Chance daher als sehr hoch einzustufen, dass der Altcoin weiterhin rund um die Marke von 90.000 US-Dollar pendeln wird. Doch es gibt genügend Alternativen, die sich für ein Investment anbieten. Eine dieser Alternativen ist derzeit Bitcoin Hyper.

Bitcoin Hyper: Das alternative Investment zum Bitcoin!

Es besteht kein Zweifel daran, dass Bitcoin Hyper zu den aufstrebenden Kryptowährungen am Krypromarkt gehört. Das Potenzial, das damit in Verbindung steht, wird als äußerst hoch eingestuft. Ein wesentlicher Faktor dabei ist die derzeit noch geringe Marktkapitalisierung des Tokens, die bei initialem Börsenlisting im unteren Millionenbereich liegen wird. Im Vergleich dazu liegt die Marktkapitalisierung des Bitcoins bei rund 1,8 Billionen US-Dollar, die des Dogecoins liegt zudem bei rund 22 Milliarden US-Dollar. Entsprechend groß muss die Nachfrage sein, damit sich der Altcoin nochmals in seinem Wert verdoppelt. Experten gehen daher davon aus, dass der im Presale befindliche Token ein Potenzial von Faktor 100 mit sich bringt.

Doch es sollte nicht viel Zeit verstrichen werden, denn der Kaufpreis für einen Token steigt in regelmäßigen Abständen an, ein weiteres Mal bereits in rund zwei Tagen. Der Kauf selbst kann über die Projektwebsite in nur wenigen einfachen Schritten durchgeführt werden, die unterhalb dieses Abschnitts direkt verlinkt ist. Dabei gilt es zu beachten, dass der Zugriff auf die Tokens mit dem Börsenlisting einhergeht, von da an kann über die Tokens frei verfügt werden. Empfehlenswert ist es, die Tokens im Staking zu belassen und damit gleich doppelt in der Zukunft zu profitieren.

