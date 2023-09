Bitcoin Preis erholt sich, während Bitcoin BSC 3,7 Millionen Dollar erreicht

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Bitcoin-Kurs erholt sich, während der Sommer endet, die Händler an ihre Schreibtische zurückkehren und die neue Kryptowährung Bitcoin BSC die 3,7 Millionen Dollar Marke überschreitet.

Es wird voraussichtlich keine 24 Stunden mehr dauern, bis der Bitcoin BSC-Vorverkauf sein Soft Cap-Ziel von 3.960.000 Dollar erreicht. In den letzten 10 Stunden wurden bereits mehr als 300.000 Dollar aufgebracht, und der Presale nimmt mit steigendem FOMO Fahrt auf.

Die Käufer des $BTCBSC-Tokens hoffen zum einen auf einen Gewinn durch eine Kurssteigerung, wenn der Token an die Börse geht, aber die Stakinkg-Funktion bedeutet, dass Bitcoin BSC auch langfristige Investoren anzieht, die ein passives Einkommen erzielen wollen. Jetzt, wo der Preis des Original-Bitcoins zu steigen beginnt, rücken sogenannte Klon-Derivate wie Bitcoin BSC ins Rampenlicht.

Da die Token immer schneller verkauft werden, sollten potenzielle Käufer ihre Nachforschungen bald abschließen und dann gegebenenfalls zuschlagen, da die Soft Cap bald erreicht sein dürfte.

Außerdem sollten die Interessenten die Website des Projekts im Auge behalten, um zu sehen, wie viel Geld im Presale gesammelt wurde. Das Ziel für die Hard Cap liegt bei 6.125.000 Dollar, wobei die Soft Cap 65 % der Token-Zuteilung des Vorverkaufs ausmacht. Es könnte jedoch nur eine Frage von wenigen Tagen sein, bis die Hard Cap erreicht wird und eine Gelegenheit für 10- bis 100-fache Gewinne verpasst werden könnte.

Um über die neuesten Entwicklungen und Meilensteine auf dem Laufenden zu bleiben, sollten potenzielle Käufer regelmäßig auf der Website vorbeischauen sowie dem X-Konto (früher Twitter) von Bitcoin BSC folgen und der Telegram-Gruppe beitreten.

Treibt die Zinspause der Fed den Bitcoin BSC-Kurs in die Höhe?

Das Bitcoin-Handelsvolumen befand sich auf einem Mehrjahrestief, da die Sommerflaute in Kombination mit einem anhaltenden Krypto-Winter auf die Krypto-Preise drückte, aber die heutige Pause der US-Notenbank bei den Zinserhöhungen dürfte dazu beitragen, die Käufer zurückzuholen.

Wenn das Ende des Zinserhöhungszyklus bevorsteht, dürften Risikoanlagen wie Bitcoin Auftrieb erhalten, ebenso wie neue Coins und Token wie Bitcoin BSC, die zu diesem Zeitpunkt in ihrem jeweiligen Lebenszyklus ein weitaus besseres Potenzial als Bitcoin bieten können.

Es gibt buchstäblich Hunderte von Token mit dem Wort “Bitcoin” in ihrem Titel, aber die meisten sind inzwischen wertlos, auch wenn sie vorher stark angestiegen sind. Nicht so bei Bitcoin BSC, das auf einer soliden Grundlage basiert und die Token-Inhaber dafür belohnt, dass sie ihre $BTCBSC in den Staking Pool Smart Contract einzahlen.

Teilnehmer am Vorverkauf können $BTCBSC für 0,99 Dollar kaufen, was dem Preis von Bitcoin im Jahr 2011 entspricht. Deshalb fragen sich die Investoren, ob sie an der Schwelle zu Gewinnen stehen, die einen Einsatz von ein paar hundert Dollar in hunderttausend Dollar verwandeln könnten.

Das Risiko-Ertrags-Profil von Bitcoin BSC – der mögliche Gewinn gegenüber den möglichen Verlusten – ist dem von Bitcoin weit überlegen. Das Staking von Bitcoin BSC mildert das Abwärtsrisiko aufgrund des großen Anteils der derzeitigen Käufer, die sich durch das Staking auf die Zukunft des Projekts festgelegt haben.

Gleichzeitig könnte der potenzielle Wertzuwachs enorm sein. Wenn $BTCBSC beispielsweise nur einen Bruchteil des aktuellen Bitcoin-Kurses erreicht, indem er beispielsweise auf 100 Dollar steigt, würde dies immer noch einen 100-fachen Gewinn für Käufer bedeuten, die zum heutigen Vorverkaufspreis einsteigen.

Bitcoin-Alternative Bitcoin BSC zahlt Block-Belohnungen aus und hat einen Gesamtvorrat von nur 21 Millionen Token

Bitcoin ist immer noch die Messlatte, an der alle anderen Kryptowährungen gemessen werden. Deshalb macht es auch Sinn, das Original zu klonen, insbesondere wenn die neuere Version etwas kann, was Bitcoin nicht kann.

Erstens läuft Bitcoin BSC im Gegensatz zu Bitcoin auf einem Proof of Stake-Netzwerk, der BNB Smart Chain, die nicht die harte Rechenarbeit mit massivem Energieverbrauch erfordert, die für Bitcoin notwendig ist. Die BNB Smart Chain ist daher nicht nur eine nachhaltige Blockchain, sondern auch viel billiger in der Abwicklung von Transaktionen, und ihr Durchsatz ist viel schneller.

Der Clou ist jedoch die Staking-Funktion, mit der Investoren aktuell eine jährliche Rendite von 141 % erzielen können, auch wenn dieser Wert mit der Höhe des Staking Pools variiert. Daher überrascht es nicht, dass bei dieser hohen APY bereits mehr als 1,86 Millionen Token gestaket wurden.

Das bedeutet, dass rund die Hälfte der insgesamt verkauften $BTCBSC-Token gestaket wurden. Das Schöne daran ist, dass neue und bestehende Token-Besitzer beim Handelsstart des Tokens die Gewissheit haben, dass der Verkaufsdruck, der entstehen könnte, um den Anteil der gestakten Token reduziert wird.

Es gibt keinen undurchschaubaren Algorithmus, über den man sich Sorgen machen muss, wie beim gescheiterten Terra Luna-Ökosystem. Bei Bitcoin BSC ist die Quelle der Rendite die Anzahl der Token, die für die Auszahlung von Belohnungen beiseite gelegt wurden, was 69 % des gesamten Token-Vorrats ausmacht.

Auf dem Echtzeit-Dashboard von Bitcoin BSC können Investoren verfolgen, wie viele Token-Inhaber ihre $BTCBSC staken. Darüber hinaus sind die Smart Contracts des Projekts überprüft und das Team garantiert, die Liquidität nach dem DEX-Listing zu sperren.

Die $BTCBSC-Token, die für Staking-Rewards reserviert sind, werden mit einer Rate von 0,25 $BTCBSC pro Block in einem Emissionsplan freigegeben, der Bitcoin kopiert, indem er die Zeit bis 2011 zurückdreht. Was die Belohnungen betrifft, so werden $BTCBSC alle 10 Minuten auf ähnliche Weise wie auf der Bitcoin-Blockchain ausgezahlt, jedoch mit einer Rate von 0,25 pro Bitcoin BSC-Block.

Bitcoin BSC ist Vorreiter eines neuen Trends

Bitcoin BSC ist Teil eines neuen Trends, bei dem derivative “Klon-Coins” das Thema “Version 2.0” und eine Staking-Funktion nutzen. So hat es in den letzten Wochen bereits zahlreiche “2.0-Coins” auf dezentralen Kryptobörsen gegeben, wie BTC2.0, PEPE2.0, DOGE2.0 und viele weitere. Allerdings setzt Bitcoin BSC einen drauf und erweitert das Konzept um eine Staking-Funktion.

Da BTCBSC auf der BNB Smart Chain läuft, kann mit dem Staking Prozess während des Presales begonnen werden, wenn Investoren mit BNB kaufen. Wer mit ETH kauft, kann erst nach Ablauf des Vorverkaufs mit dem Staking beginnen.

Für gestakte $BTCBSC gilt eine siebentägige Auszahlungssperre nach dem Vorverkauf, nach der die Token jederzeit ausgezahlt werden können. Diejenigen, die nach der Notierung von $BTCBSC an dezentralen Börsen mit dem Staking beginnen, können ihre Token unabhängig davon einsetzen, ob sie mit BNB oder ETH gekauft haben.

Bitcoin BSC: Besser als Bitcoin Cash und Bitcoin BSV?

Bitcoin BSC hebt sich von den zahlreichen “2.0-Coins” wie Pepe 2.0, Dogecoin 2.0, Shiba Inu 2.0 oder sogar Bitcoin 2.0 ab, keinen Nutzwert haben. HarryPotterObamaSonic10Inu (HPOS10I) ist einer der jüngeren Erfolge unter den Bitcoin-Varianten, obwohl nur sein Ticker an Bitcoin erinnert ($BITCOIN).

Dennoch hat der HPOS10I “Bitcoin” Meme Coin einen viralen Anstieg erreicht, was natürlich auf den Bekanntheitsgrad des Namens “Bitcoin” zurückzuführen ist. HPOS10I hat in der Spitze um das 660-fache zugelegt.

Bitcoin BSC könnte noch erfolgreicher als HPOS10I oder die anderen 2.0-Coins werden, weil er einen Nutzen durch das Staking hat. Er hat auch einen Vorteil gegenüber den Forks von Bitcoin, wie Bitcoin Cash und Bitcoin SV.

Forks von der Bitcoin-Blockchain müssen ein Protokoll mit allen damit verbundenen Kosten und Risiken aufrechterhalten. Bitcoin BSC hat diese Probleme nicht – es basiert auf der BNB Smart Chain, die sich als stabil erwiesen hat und von der weltweit größten zentralisierten Kryptobörse Binance unterstützt wird.

Die Bitcoin Halving-Rallye könnte gerade erst begonnen haben – Profitiert Bitcoin BSC auch?

Ein bescheidenes Investment in Bitcoin BSC könnte sich in einen 5- oder sogar 100-fachen Gewinn verwandeln, wenn der nächste Halving-Zyklus beginnt, was lebensverändernde Gewinne möglich machen könnte.

Der in den USA ansässige, auf Kryptowährungen spezialisierte Hedgefonds Pantera Capital prognostiziert, dass der nächste Zyklus Bitcoin auf 147.000 Dollar treiben könnte. Das Halving der Bitcoin-Blockbelohnungen findet alle vier Jahre statt und hat immer einen Aufwärtstrend für die führende Kryptowährung eingeläutet. Token wie Bitcoin BSC könnten infolgedessen ebenfalls steigen.

Joe Parys Krypto Youtube-Kanal mit über 300.000 Abonnenten tippt auf $BTCBSC als eine von fünf Bitcoin-Alternativen, die eine Preisexplosion erleben können. Ein anderer Krypto Youtube-Analyst hat 840 Dollar in BTCBSC investiert, angezogen vom APY und dem Potenzial des Token-Preisanstiegs.

Für No Bs Crypto mit 33.000 Abonnenten ist Bitcoin BSC ein “Must-Buy-Altcoin”, weil er der nächste Bitcoin sein könnte. Positive Kommentare auf führenden Krypto-Websites sind ebenfalls weit verbreitet, darunter Yahoo Finance, Cointelegraph, Bitcoinist, CryptoPotato, The Coin Republic und FXStreet.

Jetzt noch vor der möglichen Rallye einsteigen und Bitcoin BSC im Presale kaufen

Die Nachricht, dass immer mehr Finanzinstitute in Kryptowährungen einsteigen – die Deutsche Bank und die Citibank gehören zu den jüngsten Ankündigungen in diesem Zusammenhang – zeigt, dass Kryptowährungen auf dem Vormarsch sind.

Die Aussicht auf die Einführung von Bitcoin-ETFs, die möglicherweise schon im nächsten Jahr auf den Markt kommen könnten, macht Krypto-Beobachter noch neugieriger und euphorischer.

Jetzt, bevor die Mainstream-Medien von der nächsten möglichen Rallye erfahren, könnte ein guter Zeitpunkt sein, um Investitionen in digitale Vermögenswerte wie Bitcoin BSC zu tätigen.

Wer Bitcoin BSC noch im Presale vor dem Listing an einer dezentralen Kryptobörse kaufen möchte, muss dafür nur auf der Bitcoin BSC-Website seine Wallet verbinden und kann mit BNB, ETH oder USDT kaufen. Wer mit BNB oder USDT kauft, kann schon während des Presales mit dem Staking beginnen.

Jetzt Bitcoin BSC im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.