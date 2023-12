Bitcoin Preis explodiert im Bullrun, während der Cloud Mining Coin BTCMTX auf 5 Millionen Dollar zusteuert

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Bitcoin-Kurs steigt auf 44.000 Dollar, den höchsten Stand seit April 2022, und entfacht damit ebenfalls das Interesse der Anleger am innovativen Bitcoin Cloud Mining Token Bitcoin Minetrix, der inzwischen fast 5 Millionen Dollar von Investoren erhalten hat.

Marktbeobachter gehen davon aus, dass Bitcoin bis Ende des Monats die 50.000-Dollar-Marke überschreiten wird und sich dieser Aufwärtstrend auch im neuen Jahr fortsetzen wird, da die Zulassung eines Bitcoin-ETFs bevorsteht und die Halbierung der Block Rewards (Bitcoin-Halving) der Top-Kryptowährung Ende April 2024 stattfinden wird.

Bitcoin Minetrix ($BTCMTX) profitiert vom Aufwind bei Bitcoin. Der neue Token ist aufgrund seiner direkten Beziehung zum Bitcoin-Ökosystem durch die einzigartige tokenisierte Art und Weise, in der er BTC über die Cloud schürft, besonders gut positioniert. Mit einem Preis von 0,012 Dollar in Phase 11 des ICOs (Initial Coin Offerings) ist keine Zeit zu verlieren, bevor der Preis in der nächsten Phase auf 0,0121 Dollar steigt, was in weniger als 24 Stunden der Fall sein wird, oder wenn das Zwischenziel von 5.466.408 Dollar erreicht ist.

Aufgrund des niedrigen Preises und des Aufwärtspotenzials könnte eine Investition von 1.000 Dollar schnell in 10.000 Dollar verwandelt werden, da erwartet wird, dass der $BTCMTX-Preis bald um mehr als 1.000 % steigen kann. Angesichts der Renditen von über 20.000 %, die in letzter Zeit bei verschiedenen Meme Coins zu beobachten waren, kann es bei $BTCMTX auch noch zu deutlich höheren Renditen kommen.

Das Team hat bereits Botschafter ernannt, die die Geschäfte mit Cloud-Anbietern, das Marketing und andere Partnerschaften in die Wege leiten, um einen reibungslosen Start zu gewährleisten. Mohammad Sitaboha, Lutfi Khanfar und Ghazi Sitaboha, die alle aus der aufstrebenden Krypto-Region Türkei stammen, werden das Projekt an vorderster Front vorantreiben.

Mohammad ist ein sehr erfahrener Marketingstratege, während Lutfi ein umfangreiches Wissen im Bereich Finanzen und Nachhaltigkeit mitbringt. Ghazi konzentriert sich darauf, die wichtigsten Finanz- und Geschäftspartnerschaften zu festigen, die für den innovativen Ansatz des Projekts zum Bitcoin-Mining unerlässlich sind.

Gute Nachrichten für Bitcoin und Krypto sind auch gute Nachrichten für Bitcoin Minetrix

Die guten Nachrichten für Bitcoin und Kryptowährungen häufen sich. Die neueste kommt aus der Schweizer Stadt Lugano, wo man jetzt seine Steuern in Bitcoin bezahlen kann. In der Zwischenzeit hat die französische Société Générale als erste große Bank einen Stablecoin herausgegeben und bietet ihn an einer Kryptobörse (Bitstamp) zum Verkauf an – ein weiteres Signal dafür, dass Kryptowährungen im neuen Jahr in großem Stil Einzug halten werden. Der Stablecoin ist mit Euro unterlegt.

Obwohl Bitcoin nicht involviert ist, ist dies ein Vertrauensbeweis in die Blockchain-Technologie und das Potenzial der Tokenisierung, den Handel mit traditionellen Vermögenswerten billiger und effizienter zu machen und gleichzeitig die Möglichkeit zu bieten, bisher schwer zugängliche Märkte für Kleinanleger zu öffnen.

Hinzu kommt, dass all diese guten Nachrichten kommen, bevor einer der 13 Bitcoin-ETFs von der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) zugelassen wird. BlackRock aktualisierte gestern seine S-1-Einreichung bei der SEC und teilte mit, dass sein iShares Bitcoin Trust eine Startinvestition in Höhe von 100.000 US-Dollar erhalten hat, so dass das Unternehmen die ersten Anteile seines ETF ausgeben kann, vorbehaltlich der Genehmigung der SEC.

Laut den Analysten von Bloomberg Intelligence besteht eine 90 prozentige Chance, dass der Bitcoin-ETF in den USA genehmigt wird, und diese jüngsten Nachrichten von BlackRock könnten den Wert näher an 100 % gebracht haben.

Bitcoin Minetrix revolutioniert das BTC Mining

Bitcoin Minetrix läuft auf Ethereum und belohnt die Besitzer seines nativen $BTCMTX-Tokens mit Cloud Mining Credits. Auf diese Weise eröffnet sich eine passive Einkommensmöglichkeit, der auf einem Anteil an den durch den Bitcoin Mining-Prozess erzielten Block-Belohnungen basiert.

Das Interesse an Bitcoin steigt mit dem Beginn der aktuellen Rallye stark an. Alte Hasen und Neueinsteiger suchen nach Wegen, um vom Hype zu profitieren, ohne darauf warten zu müssen, einen Bitcoin-ETF zu kaufen oder den Coin direkt zu erwerben. Derzeit gibt es viele optimistische Kursprognosen für Bitcoin. Sie reichen von 120.000 Dollar bis Ende nächsten Jahres laut Standard Chartered bis hin zu 1,48 Millionen Dollar bis 2030 laut Cathie Wood, CEO von Ark Invest.

Erfahrene Anleger wissen jedoch, dass es andere Möglichkeiten gibt, um Investitionsrenditen zu erzielen, die ein Vielfaches dieser beiden Bitcoin-Zielpreise betragen könnten. Obwohl eine Krypto-Rallye in der Regel mit Bitcoin an der Spitze beginnt, konzentrieren sich die Marktteilnehmer auf den Wertunterschied, der von alternativen Coins mit verlockenderen Risiko-Ertrags-Profilen geboten wird, wenn die Dominanz des Marktes ihren Höhepunkt erreicht. Bitcoin Minetrix könnte ein solcher Coin sein.

Bitcoin Minetrix macht BTC Cloud Mining einfach, sicher und zuverlässig

Die Vorteile von Bitcoin Minetrix gegenüber dem Kauf von Mining-Anlagen und dem Versuch, selbst in das Geschäft einzusteigen, liegen auf der Hand, denn die Investitionskosten für das Cloud-Mining sind wesentlich geringer. Außerdem muss man sich nicht mit den komplizierten Feinheiten des Bitcoin-Protokolls auseinandersetzen.

Aber auch wenn der Pay as you go-Ansatz des Cloud-Mining-Modells attraktiv ist, hat er seine Nachteile – zumindest bis jetzt. Nun bietet Bitcoin Minetrix eine sichere Alternative. Cloud Mining hat leider einen schlechten Ruf durch viele Betrugsfälle entwickelt.

Ein kurzer Google-Suchlauf und es wird nicht lange dauern, bis man auf eine Geschichte über Opfer stößt, die viel Geld für einen Cloud Mining-Vertrag bezahlt haben, nur um dann festzustellen, dass der Anbieter des Dienstes keine Mining-Belohnungen verdient und ausgeschüttet hat.

Bitcoin Minetrix ist betrugsresistent, weil alles On-Chain stattfindet. Der “Stake to Mine”-Smart Contract des Systems verwaltet alle Cloud Mining Credits den Zeitraum, in dem das Mining stattfinden soll. Nutzer können alles im maßgeschneiderten Dashboard einsehen und verwalten.

Jetzt mehr über Bitcoin Minetrix erfahren.

Bitcoin Minetrix stärkt das Bitcoin-Netzwerk

Transparenz und Effizienz vereinen sich zu einem einfach zu bedienenden Produkt, das einen revolutionären Wandel im Bereich des Cloud-Minings auszulösen droht. Ein Nebenprodukt dieses Weges zum Bitcoin-Mining ist die Art und Weise, wie es dazu beitragen kann, die Hash-Power (Rechenleistung) des Netzwerks zu erhöhen und es noch sicherer und dezentraler zu machen.

Zu Beginn der Entwicklung von Bitcoin war es möglich, die digitale Währung auf einem Laptop zu schürfen, aber diese Zeiten sind inzwischen längst vorbei. Mit Bitcoin Minetrix wurde die Tür jedoch wieder für alle geöffnet. Tokenisiertes Bitcoin-Cloud-Mining ist ein Geschäftsmodell, das sich durchsetzen kann.

Die Möglichkeit, mit bescheidenen Mitteln erhebliche Gewinne zu erzielen, macht $BTCMTX zu einer vielversprechenden Investition. Presale-Käufer können schon heute eine Rendite von 121 % APY erwirtschaften. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels wurden bereits 343 Millionen $BTCMTX-Token in den Staking Pool eingezahlt, womit die Anleger schon bald Credits für das Cloud Mining als Belohnung erhalten können.

Hier geht’s zur Bitcoin Minetrix Website.

Bitcoin Minetrix sorgt für FOMO bei den Anlegern

In den Krypto-Medien herrscht ein Gefühl von FOMO vor. Michael Wrubel erklärt seinen 310.000 YouTube-Abonnenten, warum er von Bitcoin Minetrix überzeugt ist. Auch zahlreiche weitere Krypto-Influencer wie Jacob Crypto Bury und Crypto Lab haben sich für das Projekt ausgesprochen, aber potenzielle Käufer sollten natürlich immer ihre eigenen Nachforschungen anstellen.

Interessenten können über die Telegram-Gruppe, den Discord Server und X (Twitter) auf dem Laufenden bleiben und sich über die Entwicklungen rund um Bitcoin Minetrix informieren. Da der Bitcoin-Preis weiter steigen dürfte, könnten Bitcoin-Alternativen in den Vordergrund treten. Doch anstatt sich für Bitcoin-Derivate wie Bitcoin Cash oder Bitcoin SV zu entscheiden, können Anleger einen Coin in Betracht ziehen, der mit seinem innovativen Anwendungsfall etwas wirklich Neues bietet, weshalb sich ein Blick auf den Bitcoin Minetrix auf jeden Fall lohnen könnte.

Jetzt Bitcoin Minetrix im Presale kaufen.









