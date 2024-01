Bitcoin-Preis kann 2025 laut PlanB auf 532.000 Dollar steigen – Dieser Coin könnte das toppen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Es sind bullische Zeiten am Kryptomarkt. Der Großteil der Gewinne, der durch die Spekulation auf Bitcoin ETFs in den USA in den letzten Monaten zustande gekommen ist, konnte gehalten werden. Zwar haben einige Analysten vermutet, dass es sich bei den ETFs um ein “Sell the News”-Event handelt, fast eine Woche nach der Zulassung stabilisiert sich der Preis aber im Bereich der 43.000 Dollar Marke. Für die nächsten 2 Jahre werden noch ganz andere Kursziele erwartet. PlanB hat sich einen Namen durch sein Stock-2-Flow-Modell gemacht und ist ein hoch angesehener Analyst. Laut ihm könnte der Bitcoin-Kurs im Jahr 2025 bereits bei 532.000 Dollar liegen. Das würde bedeuten, dass der Kurs um das 12-fache steigen würde. Eine beeindruckende Performance, die kleinere Altcoins immer wieder an den Tag legen. Bei Bitcoin Minetrix ($BTCMTX) erwarten Experten, dass der Kurs sogar um das 15-fache steigen könnte.

Es sind gute Zeiten für Bitcoin-Hodler. Der Kryptowinter ist längst in Vergessenheit geraten und der große Dip nach der Zulassung der Bitcoin-ETFs in den USA ist bisher ausgeblieben. Zumindest bis jetzt. Analysten sind davon ausgegangen, dass der Preis der größten Kryptowährung bis auf 32.000 Dollar fallen kann, bevor es nach dem Halving, das im April erwartet wird, wieder steil bergauf gehen kann.

Ob es nun kurzfristig zu einer größeren Korrektur kommt oder nicht, spielt für die langfristige Entwicklung nicht wirklich eine Rolle. Auf einen längeren Anlagezeitraum betrachtet ist man sich weitläufig einig, dass der Bitcoin-Kurs in den nächsten 2 Jahren deutlich steigen und ein neues Allzeithoch erreichen wird. Dass der Kurs auf über 100.000 Dollar steigen wird, bezweifeln die wenigsten. Einige Prognosen gehen auch von 200.000 Dollar bis Ende nächsten Jahres aus. PlanB ist mit seinem Kursziel von 532.000 Dollar zwar optimistischer als die meisten, hat aber auch in der Vergangenheit schon häufig richtig gelegen mit seinen Vorhersagen.

My forward guidance for 2024 has not changed from Oct 6, 2022 when bitcoin was 20k (see below):

– rise into April 2024 halving

– halving around S2F model value 55k (range 30k-100k)

– pump after halving

– we will hit 100k in 2024

– S2F target value 532k average (range 250k-1m) https://t.co/Neet5BQ90W — PlanB (@100trillionUSD) January 2, 2024

Steigt der Bitcoin-Kurs tatsächlich auf über 500.000 Dollar, würde das auch für diejenigen, die erst jetzt einsteigen, eine beeindruckende Rendite bedeuten. Dass Altcoins aber noch deutlich höhere Gewinne bringen können, ist den meisten auch bewusst. Natürlich ist das Risiko hier höher, da die Marktkapitalisierung noch niedriger ist und die Coins auch schneller einbrechen können, allerdings können hier auch Gewinne von tausenden Prozent innerhalb weniger Tage oder Wochen erzielt werden. Derzeit erwarten Experten vor allem bei Bitcoin Minetrix eine solche Rallye.

Mit Bitcoin Minetrix Bitcoin outperformen?

Während Meme Coins oft über Nacht um tausende Prozent steigen können und dann meist genauso schnell wieder fallen, können neue Coins, deren Anwendungsfall überzeugt, um ein Vielfaches steigen und diese Gewinne langfristig nicht nur halten, sondern weiter ausbauen. Auch Bitcoin und Ethereum haben am Anfang weniger als einen Dollar gekostet und sind über die Jahre immer wertvoller geworden. Bitcoin Minetrix überzeugt Analysten mit seinem einzigartigen Stake to Mine-Konzept, das den Mining-Markt revolutionieren könnte.

(Stake to Mine Dashboard – Quelle: Bitcoin Minetrix)

Bitcoin Minetrix kommt mit dem nativen Token $BTCMTX, der Anlegern die Möglichkeit bietet, eine Rendite durch Staking zu erhalten. Noch während des Vorverkaufs erhalten Staker eine Belohnung in Form von zusätzlichen Token, wie man das auch von anderen Proof of Stake Coins kennt. Nach dem Presale beginnt die Stake to Mine-Phase, die die eigentliche Innovation bringt.

Investoren, die ihre Token in den Staking Pool einzahlen, erhalten dann als Rendite ein Guthaben, das für das Bitcoin Cloud Mining verwendet werden kann. Dadurch wird es möglich, über einen Cloud-Anbieter selbst Bitcoin zu schürfen, ohne in die notwendige Hardware investieren zu müssen. Während Cloud Mining bisher einen schlechten Ruf hat, da viele Anbieter die Belohnungen am Ende nicht auszahlen, wird dieses Problem durch den Stake to Mine-Ansatz von Bitcoin Minetrix gelöst, da kein zusätzliches Geld an Dritte überwiesen werden muss. Je mehr Token man im Staking Pool hält, desto mehr Credits für das Mining bekommt man.

(BTCMTX Presale – Quelle: Bitcoin Minetrix)

Das innovative Konzept überzeugt nicht nur Analysten, sondern hat auch bereits zahlreiche Investoren angezogen, die $BTCMTX-Token im Wert von mehr als 8,6 Millionen Dollar gekauft haben. Schon während des Vorverkaufs wird der Preis mehrfach angehoben, wovon frühe Käufer bereits profitieren. Nach dem Listing an den Kryptobörsen kann der Preis innerhalb kürzester Zeit um ein Vielfaches steigen, da die meisten Token bereits im Staking Pool gebunden sind und nicht direkt wieder verkauft werden können, wenn $BTCMTX an den Exchanges gehandelt werden kann. Das kann dazu führen, dass die Nachfrage das Angebot schnell übersteigt, da die meisten Investoren langfristig dabei bleiben wollen, um selbst Bitcoin zu minen.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $BTCMTX im Presale kaufen.







