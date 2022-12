Bitcoin Prognose für den 13.12.2022

Bitcoin hat in der letzten Zeit nur wenig Aufwärtsdynamik gezeigt und ist in einem schmalen Seitwärtstrend gefangen. In den kommenden Tagen sind jedoch wieder stärkere Kursbewegungen sehr wahrscheinlich. In welche Richtung diese sich am ehesten entwickeln könnten, wird im Folgenden anhand der entscheidenden Faktoren erläutert, welche einen Einfluss auf Bitcoin haben können.

Wale decken sich ein

Laut On-Chain-Daten wurde ein neues 23-Monatshoch bei den Bitcoin-Hodlern mit mindestens 10 BTC erreicht. Dies lässt auf ein bullisches Sentiment bei den größeren Investoren schließen. Sollte dieser Trends fortgesetzt werden, könnten die Nachkäufe der Wale den Preis etwas Rückhalt bieten.

Jetzt mit Walen in BTC investieren!

Smart Contract Funktionalität

Durch die DFINITY Foundation wurde Internet Computer (IC) entwickelt, welcher Bitcoin um die Möglichkeit von Smart Contracts ergänzt. Es fungiert dabei als eine Layer-2-Chain, welche BTC halten, übertragen und empfangen kann, ohne andere Bridges oder Vermittler zu nutzen. Dies könnte dem Kurs von Bitcoin zusätzliche Unterstützung geben, wobei sich die Auswirkung vor allem langfristig zeigen sollten.

Bitcoin anstelle von Altcoins

Das Klima an den Kryptomärkten tendiert aufgrund der höheren Angst eher zu Bitcoin, da Altcoins zu höheren Verlusten neigen. Dies könnte Bitcoin eine leichten Support gewähren, kann jedoch nicht vor größeren Kursverwerfungen schützen.

Fear and Greed Index

Der Fear and Greed Index für Kryptowährungen ist derzeit mit einem Wert 27 im Bereich der Angst. Dabei konnte er sich im Vergleich zum letzten Monat aus der extremen Furcht mit einem Indikator bei 21 wieder etwas mehr Richtung Optimismus bewegen. Generell gilt der Fear and Greed Index eher als ein Kontraindikator. Das sich leicht bessernde Sentiment verweist auf eine mögliche Trendwende hin, kann aber auch nur ein Anzeichen für eine Bärenmarktrallye sein und sollte daher mit Vorsicht betrachtet werden.

Jetzt antizyklisch in Bitcoin investieren!

Technische Analyse

Bezüglich der Indikatoren zeigt Bitcoin bei den Oszillatoren ein Verkaufssignal und bei den gleitenden Durchschnitten ein Verkaufssignal. Insgesamt ist die Situation derzeit jedoch neutral zu bewerten.

Bitcoin Saisonalität

Wie auch bei den Aktienmärkten neigt der Bitcoin im Dezember im saisonalen Muster anzusteigen. Insbesondere in der Mitte des Monats ist dieses noch einmal ausgeprägter.

Die Gründe dafür sind teilweise psychologischer, aber auch fundamentaler Natur. Einerseits handelt es sich bei dem vierten Quartal um das mit Abstand Umsatzstärkste im Jahr. Darüber hinaus können durch den Erwerb von Aktien steuerliche Vorteile erzielt werden. Weitere Gründe sollen die Weihnachtsgelder und Bonuszahlungen sein, welche teilweise in Vermögensanlagen fließen. Auch das psychologische Klima während der Weihnachtszeit kann besonderen Optimismus auslösen.

Die Chance, dass die Santa Clause Rallye eintritt, lag in den letzten 45 Jahren bei 75 %. Allerdings könnte ein Ausbleiben dieser auch eine Indikation auf einen im nächsten Jahr folgenden Bärenmarkt sein. Daher sollte dieser Umstand noch einmal genauer beachtet werden.

Jetzt Weihnachtsrallye mit BTC nutzen!

75 % der Zinskurven in den USA invertiert

Neben der 10-jährigen und 2-jährigen US-Staatsanleihe, welche einer der besten Indikatoren in der Geschichte für eine nahende Rezession in den kommenden Monaten waren, sind auch ein Großteil der anderen Bond-Paare ebenfalls invertiert. Somit hat die Bedeutung der Gefahr sogar noch einmal zugenommen.

Behörden in den USA nehmen Binance unter Beobachtung

Nach den Skandalen um Sam Bankman-Fried mit seinen beiden Unternehmen FTX als ehemals zweitgrößte zentrale Kryptobörse und Alameda rückt nun die größte Kryptobörse wieder aufgrund ihrer Geldwäsche-Vorwürfe und Verstöße gegen US-Sanktionen gegen den Iran in den Vordergrund. Dabei steht auch der Binance CEO Chanpeng Zhao unter Verdacht, der Mitarbeiter zu Geheimhaltungsregeln und Verschlüsselungstechniken angewiesen sowie nur schwache Anti-Geldwäsche-Kontrollen eingeführt zu haben. Diese Vorfälle könnte für den gesamten Kryptomarkt und Bitcoin verheerende Folgen haben.

Inflationsdaten für die USA werden heute veröffentlicht

Bis zur Veröffentlichung der Inflationsdaten ist mit einem ruhigen Markt zu rechnen. Für die Verbraucherpreisinflation in den USA heute wird von den Analysten ein Rückgang von 7,7 % auf 7,3 % erwartet. Dies würde einer deutlichen Abschwächung entsprechen. Sollte die Inflation sogar unter 6,9 % fallen, könnte damit laut J. P. Morgan das Ende des Bärenmarktes eingeleitet sein.

Jetzt auf Rückgang der Inflation setzen!

VIX steigt und Aktienmärkte gleichzeitig

Der VIX Ist ein künstlicher Index, der aus den Indexoptionen auf den S&P 500 errechnet wird und die Schwankungsbreite der nächsten 30 Tage anzeigt. Innerhalb von Bullenmärkten herrscht tendenziell eine geringe Volatilität, während sie bei panikartigen Abverkäufen wesentlich höher ist. Der gestrige Anstieg von 9,51 % zeigt ein Bedürfnis von Absicherung bei den Investoren an, was etwas entgegengesetzt zu den Aktienmarktentwicklungen desselben Tages war. Daher sollte besondere Vorsicht wallten gelassen werden, da es zu Abverkäufen kommen kann.

Folgewirkungen der Insolvenzen von FTX, Alameda und Co

Im Falle von Enron haben die Folgewirkungen 6 Monate benötigt, um sich vollständig zu entfalten. Eine ähnliche Entwicklung könnte sich auch im Falle von den Insolvenzen von FTX und Alameda anbahnen. Denn viele Kryptoprojekte haben sich gegenseitig Geld geliehen und in sich investiert.

Sektorenpräferenzen der Investoren und deren Sentiment

Die Präferenzen unter den Sektoren geben Aufschluss über das Anlegervertrauen. Bei diesen lässt sich momentan wieder eine stärkere Nachfrage nach Technologieunternehmen und somit eine leichte Risk-on-Stimmung feststellen, was wiederum auch förderlich für andere hochriskante Anlageklassen wie Bitcoin sein dürfte.

Jetzt von Sektorenrotation profitieren!

Bitcoin Prognose für die Handelswoche

Die heutige Verbraucherpreisinflation kann noch einmal einen Einfluss auf die morgige FED-Entscheidung haben. Der Bitcoin sollte sich bis zur endgültigen Bekanntgabe relativ ruhig verhalten und innerhalb eines Seitwärtstrends bewegen, sofern keine stark außergewöhnlichen Inflationszahlen veröffentlich werden.

Dieses Mal veröffentlicht die FED auch wieder ihre quartalsweisen Prognosen für die Wirtschafts- und Inflationsentwicklung sowie die DOT-Plots mit den Leitzinserwartungen der FED-Mitglieder. Die Märkte werden in diesem Zusammenhang vor allem auf die FED Terminal Rate und den Hochpunkt der Zinsen achten. Aktuell gehen die Märkte von rund 5 % aus.

Außerdem wird aufgrund der Aussagen des FED-Vorsitzenden von einer Erhöhung um lediglich 50 Basispunkte gerechnet, was einem etwas gemäßigterem Kurs entspräche im Vergleich zu den bisherigen 75-Basispunkte-Schritten.

Sollte die FED jedoch eine hawkisheren Weg einschlagen, so könnten dadurch hochriskante Anlageklassen wie Bitcoin in Mitleidenschaft gezogen werden. Würde beispielweise eine nicht eingepreiste Anhebung um 75 Basispunkte kommen, entstünde dadurch auch Druck auf Bitcoin. In diesem unwahrscheinlichen Falle wären sogar Rücksetzer bis in den Bereich von 13.805 US-Dollar möglich. Etwas dovishere Aussagen bezüglich der abschwächenden Wirtschaft könnten Bitcoin bis an die Marke von 19.000 US-Dollar ansteigen lassen

Ebenfalls wichtig in dieser Woche kann der große Verfall am Freitag sein, mit einem Volumen von 3,7 Billionen US-Dollar. In diesem Zusammenhang kann es noch einmal erneut zu starken Kursbewegungen kommen, welche sich in Richtung der vorangegangenen Tage fortsetzen dürfte.

Jetzt mit Bitcoin vor der Inflation schützen!

Für eine noch fundierte Analyse von Kryptoassets verhilft die außergewöhnliche Handels- und Analyseplattform Dash 2 Trade. Dabei hat sie sich insbesondere auf die profitabelste Anlageklasse der Krypto-Vorverkäufe spezialisiert. In diesem Bereich setzt sie durch ihre außergewöhnlichen Analysewerkzeuge neue Maßstäbe und kann Anlegern entscheidende Vorteile gewähren. Dafür macht sich Dash 2 Trade unter anderem Big Data und künstliche Intelligenzen zunutze, um die für Privatanleger unüberschaubare tägliche Datenflut aus neuen Projekten, Nachrichten, Analysen und Due Diligence besonders effizient zu überwachen. Somit sollen sie profitablere Investments und teure Risiken möglichst frühzeitig finden.

Jetzt in modernste Kryptoanalyseplattform investieren!