Bitcoin – Push über 25.000 Dollar oder Pullback unter die 20.000 Dollar Marke

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Bitcoin steht aktuell an einem entscheidenden Punkt: Wird die Kryptowährung die Marke von 25.000 Dollar überwinden oder wird es zu einem Pullback unter die 20.000 Dollar Marke kommen? Während positive Daten aus China die Risikobereitschaft an den globalen Finanzmärkten erhöhten und den Handel von Bitcoin am Mittwoch ankurbelten, sind einige Experten pessimistisch und deuten auf mögliche rückläufige Trends hin. Obwohl der offizielle chinesische Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im Februar auf den höchsten Wert seit über einem Jahrzehnt stieg, sprechen technische Indikatoren wie der MACD und der Stochastik-Indikator für einen tieferen Rückschlag von Bitcoin. In diesem Artikel werden wir die jüngsten Entwicklungen auf dem Kryptomarkt analysieren und versuchen, eine Vorstellung davon zu geben, wohin sich Bitcoin in nächster Zeit bewegen könnte.

Positive Daten aus China pushen den Bitcoin-Kurs

Positive Daten vom chinesischen Caixin China General Manufactoring PMI haben am Mittwoch zu einem höheren Handel von Bitcoin (BTC) geführt. Der offizielle chinesische Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe stieg im Februar auf 52,6, den höchsten Wert seit über einem Jahrzehnt, was eine Ausweitung der Aktivität anzeigt. Der PMI für das nicht-verarbeitende Gewerbe stieg auch von 54,4 im Januar auf 56,3. Diese positiven Nachrichten aus China, dem größten Handelspartner der USA und Deutschlands, führten zu einem Rückgang des US-Dollars gegenüber den wichtigsten Währungen und einem Anstieg von Risikoanlagen wie Bitcoin und Aktien.

Die führende Kryptowährung Bitcoin stieg in Reaktion um 4 % von 23.000 $ auf fast 24.000 $, bevor sie auf 23.700 $ zurückging. Der Hang Seng Index in Hongkong stieg um 4,15 % und führte damit die risikofreudige Erholung der asiatischen Aktienindizes an. Bitcoin steht in einer positiven Korrelation zum Nasdaq und den Aktienmärkten im Allgemeinen.

Der Markt geht davon aus, dass die jüngsten Liquiditätsspritzen der People’s Bank of China die anhaltende Straffung durch die Federal Reserve ausgleichen und die Risikoaktiva im Angebot halten werden. Die Zukunft des Kryptomarktes hängt nun von den Entwicklungen im Osten ab, wo China seine Bemühungen verstärkt, um das Wirtschaftswachstum nach der Nullrunde anzukurbeln.

Es wird spekuliert, dass China schließlich die Beschränkungen für Kryptowährungen lockern wird, da sich Hongkong in letzter Zeit für digitale Assets erwärmt hat. Die Securities and Futures Commission des Inselstaates hat letzten Monat eine Erklärung veröffentlicht, in der sie eine Konsultation zu den vorgeschlagenen Anforderungen für Betreiber von Handelsplattformen für virtuelle Vermögenswerte ankündigte.

Verschiedene Experten sehen dennoch bärisches Momentum

Verschiedene Experten, die die Kurscharts analysieren, glauben jedoch, dass das jüngste technische Scheitern von Bitcoin an einem bedeutenden Kurswiderstand bei 25.200 Dollar das Risiko eines weiteren Rückgangs erhöht hat und der aktuelle Push nichts daran ändern wird. Der Anstieg der führenden Kryptowährung hat in letzter Zeit an Schwung verloren, da die Preise den Widerstand von $25.200 nicht durchbrechen konnten, der den Aufwärtstrend im August begrenzte. Katie Stockton, die Gründerin und geschäftsführende Partnerin von Fairlead Strategies, erklärte in einer Mitteilung an Kunden, dass die Kursbewegungen des „gleitenden Durchschnittsdivergenz/Konvergenz“-Indikators zu einem Abwärtstrend auf Tagesbasis geführt haben.

Aufgrund des MACD-Verkaufssignals und der überverkauften Niveaus der Stochastik auf Tagesbasis prognostiziert sie kurzfristig einen weiteren Rückgang von Bitcoin. Stockton geht davon aus, dass Bitcoin nach einer kurzen Stabilisierung um den einfachen gleitenden 50-Tage-Durchschnitt, der derzeit bei $22.567 liegt, wieder die $20.000-Marke erreichen wird. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Textes wurde Bitcoin bei $23.750 gehandelt.

Nach Einschätzung von Experten, die sich mit der technischen Analyse von Kryptowährungen auskennen, deutet das kürzlich unter Null gefallene MACD-Histogramm auf eine rückläufige Tendenz von Bitcoin hin. Diese Abwärtsbewegung des „gleitenden Durchschnittsdivergenz/Konvergenz“-Indikators wird von Kennern als Verkaufssignal betrachtet. Der Stochastik-Indikator, der zur Beurteilung überkaufter und überverkaufter Bedingungen verwendet wird, ist noch nicht unter 30 gefallen, was darauf hindeutet, dass Bitcoin immer noch Platz für Kursrückgänge hat. Ein Wert unter 30 zeigt an, dass ein Vermögenswert überverkauft ist und in der Regel das Ende des Preisverfalls bedeutet.

Der leitende Marktanalyst bei FxPro, Alex Kuptsikevich, sieht auch im Wochenchart von Bitcoin Anzeichen für einen weiteren Rückgang. Technisch betrachtet befindet sich Bitcoin nach Berührung seines gleitenden 200-Wochen-Durchschnitts im Verkaufsmodus. Aufgrund des negativen Momentums am Ende der Woche ist er auch unter den gleitenden 50-Wochen-Durchschnitt gefallen. Kuptsikevich vermutet, dass diese Dynamik ein Prolog für weitere Rückgänge sein könnte und es zu einem vorhersehbaren Tauziehen in der Nähe von Trendniveaus kommen wird.

Laut Kuptsikevich würde der erwartete Preisrückgang jedoch eine vorübergehende Pause im Bullenmarkt darstellen. „Ein Rückgang von Bitcoin auf 21.500 $ wäre eine Korrektur innerhalb eines Bullenmarktes, aber ein scharfer Rückgang unter diesem Niveau könnte dazu führen, dass wir die Einschätzung, ob wir uns aus einem Bärenmarkt herausbewegen, neu bewerten müssen“, sagte Kuptsikevich.

OKX – die beste Börse, um günstig und sicher Bitcoin zu erwerben

Wenn Sie auf der Suche nach einer zuverlässigen Kryptobörse sind, um Bitcoin und andere Kryptowährungen zu kaufen, ist OKX eine der besten Optionen auf dem Markt. Als eine der führenden Börsen weltweit bietet OKX eine breite Palette an Kryptowährungen und unterstützt dabei zahlreiche Zahlungsmethoden.

Bei OKX ist der Kauf von Bitcoin einfach und unkompliziert. Die Plattform verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche, die es selbst unerfahrenen Investoren leicht macht, in die Welt der Kryptowährungen einzutauchen. Darüber hinaus bietet OKX eine schnelle Abwicklung und garantiert eine sichere Aufbewahrung Ihrer Vermögenswerte.

Eine der größten Stärken von OKX ist die Sicherheit. Die Plattform verfügt über fortschrittliche Technologie zur sicheren Aufbewahrung von Vermögenswerten und schützt Ihre Daten durch eine mehrstufige Authentifizierung. Darüber hinaus verfügt OKX über eine Versicherung für Vermögenswerte, um die Interessen der Nutzer im Falle eines Sicherheitsverstoßes zu schützen.

OKX bietet zudem auch eine Vielzahl von Funktionen und Tools, um Nutzern dabei zu helfen, ihre Investitionsziele zu erreichen. Es gibt Community-Tools wie Foren und Chats, um den Austausch von Wissen und Erfahrungen zu erleichtern, sowie Schulungen und Workshops, um Nutzer mit dem nötigen Wissen auszustatten, um erfolgreich in Kryptowährungen zu investieren.