Bitcoin reagiert auf neue positive Inflationsdaten – kann die Rallye nun weitergehen?

Im Zuge der aktuellen positiven Inflationsdaten in den USA zeigt Bitcoin eine bemerkenswerte Reaktion und es stellt sich die Frage: Kann die Krypto-Rallye nun weitergehen? Die Jahresinflation des Consumer Price Index (CPI) für den Monat Juni lag bei 3 % und damit unter den Markterwartungen von 3,1 %, laut dem US Bureau of Labor Statistics. Dies könnte die Türen für eine eher „taubenhafte“ (dovish) Geldpolitik der US-Notenbank öffnen und den Weg für eine Fortsetzung der Bitcoin-Rallye ebnen.

Positive Inflationsdaten und ihr Einfluss auf den Bitcoin-Kurs

Die Finanzwelt hat das Erscheinen der jüngsten Inflationsdaten aus den USA gespannt verfolgt, denn diese haben große Auswirkungen auf verschiedene Märkte, einschließlich des Bitcoin-Marktes. Der Consumer Price Index (CPI), ein wichtiger Indikator für die Inflation, lag im Juni bei 3 %, unter den Markterwartungen von 3,1 %. Der Kern-CPI, der volatile Sektoren wie Lebensmittel und Energie ausschließt, lag bei 4,8 %, dem niedrigsten Stand seit November 2021. Dies ist ein beachtlicher Rückgang von 5,3 % im Mai.

Dieses Abflauen der Inflation lässt die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) auf eine „taubenhafte“ Geldpolitik umschwenken. In einfachen Worten bedeutet das, dass die Fed eher bereit ist, die Zinsen niedrig zu halten, um die Wirtschaft anzukurbeln, anstatt sie zu erhöhen, um die Inflation einzudämmen. Eine solche Haltung kann eine Aufwärtsbewegung in den Aktien- und Krypto-Märkten begünstigen, was auch die Bitcoin-Kursentwicklung positiv beeinflussen kann.

Analysten von JPMorgan haben sogar die Prognose aufgestellt, dass die Inflation unter den Konsensschätzungen fallen könnte und die Fed daher zu einer noch „taubenhafteren“ Haltung gezwungen sein könnte. Andere große Wall-Street-Unternehmen teilen diese Einschätzung, darunter Bloomberg, Citi, HSBC, UBS und Nomura, die alle einen CPI von 3 % prognostizieren.

Nach der Veröffentlichung der CPI-Daten zeigt das CME FedWatch Tool eine Wahrscheinlichkeit von 90% für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte während der FOMC-Sitzung am 26. Juli. Gleichzeitig fiel der US-Dollar-Index auf ein Zweimonatstief von 101,16 und wird voraussichtlich weiter unter 101 fallen. Dies könnte einen weiteren Anstieg des Bitcoin-Preises über 31.000 $ unterstützen.

Angesichts dieser Entwicklungen haben Anleger und Analysten ein verstärktes Interesse an Bitcoin gezeigt. Mit der Abschwächung der Inflation erwarten Analysten, dass der Bitcoin-Preis auf ein zuvor erwartetes Niveau von 35.000 $ steigen könnte. Aber auch eine gewisse Volatilität kann erwartet werden. Der populäre Analyst Michael van de Poppe meinte, die CPI-Daten seien positiv für die Märkte und für Bitcoin. Andere Analysten prognostizieren ebenfalls einen weiteren Aufschwung für Bitcoin. Minuten nach der Bekanntgabe der US-CPI-Zahlen für Juni sprang der Bitcoin-Kurs um einige hundert Dollar nach oben.

Analyse der aktuellen Kursbewegungen und mögliche Szenarien für Bitcoin

Der Preis für Bitcoin stieg in Reaktion auf das Ereignis kurzzeitig auf fast 31.000 $, fiel aber fast sofort wieder auf sein Ausgangsniveau zurück. Dies ist jedoch nicht ungewöhnlich in der Krypto-Welt, in der schnelle Preisbewegungen alltäglich sind.

Bitcoins Kursbewegungen der letzten Wochen haben einige interessante Widerstands- und Unterstützungsniveaus hervorgebracht, die Anlegern wichtige Hinweise auf mögliche zukünftige Bewegungen geben können. Derzeit stößt Bitcoin auf Widerstand nahe der 31.000 $ Marke.

Ein erfolgreicher Durchbruch über dieses Niveau könnte den Preis von Bitcoin in Richtung des nächsten Ziels von etwa 32.500 $ oder potenziell sogar höher, um die 34.150 $, katapultieren. Das Überschreiten dieser Widerstandsniveaus würde eine signifikante Stärke im Markt signalisieren und könnte den Weg für weitere Gewinne ebnen.

Auf der Unterseite hat Bitcoin einige unmittelbare Unterstützungsniveaus zu beachten. Mögliche Unterstützung könnte um die 30.300 $ oder möglicherweise um die 29.650 $ zu finden sein. Sollte der Preis signifikant unter die 29.650 $ Marke fallen, könnte dies zu einem weiteren Rückgang auf 28.650 $ oder sogar niedriger, um die 27.900 $, führen.

Es ist entscheidend, das Niveau von 31.000 $ genau zu beobachten, da es einen bedeutenden Hinweis auf eine potenzielle Kaufgelegenheit in Bitcoin liefern kann. Trotz der Volatilität und der Unsicherheiten auf den Märkten bleibt Bitcoin ein spannendes Anlageinstrument. Der fortwährende Einfluss wirtschaftlicher Daten auf den Bitcoin-Preis ist ein klares Zeichen dafür, dass Bitcoin immer mehr als ein etablierter Bestandteil des globalen Finanzsystems anerkannt wird.

