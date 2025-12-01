01.12.2025 07:35:39

Bitcoin sackt zum Wochenstart deutlich ab - Kurs fällt auf rund 86.000 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Bitcoin hat am Montag im frühen Handel kräftig nachgegeben. Der Kurs der ältesten und bekanntesten Kryptowährung sackte auf der Handelsplattform Bitstamp um knapp fünf Prozent auf rund 86.000 US-Dollar ab.

Damit baute er seine Verluste vom Samstag und Sonntag aus und fiel wieder auf das Niveau von Anfang vergangener Woche zurück. Am Freitag hatte sich der Kurs noch kräftig erholt und war bis auf 93.000 US-Dollar gestiegen.

Mit dem Minus vom Montag entfernte sich der Bitcoin wieder deutlicher von seinem Rekordhoch von mehr als 126.000 Dollar, das er Anfang Oktober erreicht hatte. Seit Ende 2024 ist der Wert des Bitcoin um acht Prozent gefallen. Die in den vergangenen Wochen zurückgegangene Risikobereitschaft der Anleger wirkte sich zum Start in den Dezember wieder stärker aus.

Händler sehen bei der Marke von 80.000 US-Dollar eine wichtige Unterstützungsmarke für den Bitcoin. Auf diese war er am 21. November gefallen, konnte diese aber halten. Mit dem Bitcoin gerieten am Montag auch andere Kryptowährungen wie Ether stark unter Druck.

Der Wert aller Bitcoins liegt einer Aufstellung von Coinmarketcap.com derzeit bei rund 1,7 Billionen Dollar (rund 1,5 Billionen Euro). Damit dominiert der Bitcoin den Markt für Kryptowährungen, der auf knapp 3 Billionen Dollar taxiert wird./zb/stk/stw

