Bitcoin schwächelt während dieser Coin die 10 Millionen Mauer durchbricht

Nachdem Bitcoin in den letzten Tagen beeindruckende Kursgewinne verzeichnete und sich der Marke von 44.000 Dollar näherte, hat sich der Trend nun umgekehrt und der Kurs ist unter die 43.000-Dollar-Grenze gefallen.

Währenddessen mussten zahlreiche Altcoins im gleichen Zeitraum noch größere Verluste hinnehmen, wobei AVAX, XRP und ADA als die deutlichsten Verlierer hervorstechen.

7 Tage Chart von Bitcoin, Quelle: www.coinmarketcap.com

Bitcoin fällt unter 43.000 Dollar

Die deutlichste Korrektur seit der Einführung der Bitcoin-ETFs erlebte die Leitwährung letzten Dienstag, als ihr Kurs auf 38.500 Dollar sank. An diesem Punkt jedoch ergriffen die Bullen die Initiative und trieben den Preis wieder nach oben. Bis zum Freitag hatte sich BTC auf 40.000 Dollar erholt.

Weitere Gewinne folgten spät am Freitag und über das Wochenende. Insbesondere sprang die Kryptowährung auf 42.000 Dollar und erreichte am Sonntag kurzzeitig 42.700 Dollar. Nach einem kleinen Rücksetzer am Montag nahm Bitcoin erneut Anlauf und überschritt zeitweise die Marke von 43.000 Dollar.

Die Bullen hielten den Druck aufrecht und Bitcoin näherte sich gestern, zum ersten Mal seit der Zulassung der ETFs vor einigen Wochen, beinahe der 44.000-Dollar-Marke. Doch dort scheiterte es, und die darauf folgende Ablehnung drückte den Kurs wieder unter 43.000 Dollar.In der Folge liegt die Marktkapitalisierung von BTC nun bei 840 Milliarden Dollar, während seine Dominanz über die Altcoins mit 51% auf CoinMarketCap weiterhin stark bleibt.

Bitcoin Miner in Verkaufswelle

Bitcoin-Miner haben eine beträchtliche Menge an BTC im Wert von über 173 Millionen Dollar an Spotbörsen transferiert. Dieser auffällige Anstieg des Transfers von BTC aus den Wallets der Miner zu den Spotbörsen wurde am 29. Januar verzeichnet und stellt das größte Volumen seit dem 16. Mai 2023 dar.

Laut einer Analyse von CryptoQuant wurden über 4.000 BTC an diese Börsen überwiesen, was einen erheblichen Verkaufsdruck signalisierte. Trotz dieses Zustroms scheint der Markt den Druck gelassen aufgenommen zu haben, wie der Bitcoin Kurs zeigt.

Verkaufszahlen der Miner, Quelle: Crypto Quant

In den ersten Wochen des neuen Jahres ist eine bemerkenswerte Stabilität in den Reserven der Mining-Portfolios zu beobachten, trotz aktiver Interaktionen mit Kryptobörsen und signifikanten Transaktionen. Diese Entwicklungen deuten nicht auf eine massenhafte Veräußerung von Coins durch die Miner hin, sondern auf eine differenzierte Marktdynamik bei erhöhter Aktivität. Experten von On-Chain-Intelligenzplattformen raten zur Vorsicht bei Interpretationen, die ein Abstoßen von Coins durch Miner suggerieren, da solche Schlussfolgerungen die Möglichkeit eine Rückkauf der Bitcoins außer Acht lassen könnten.

Mining Trend bleibt aufrecht

Bitcoin-Mining scheint weiterhin ein profitables Geschäft zu sein, da viele große Unternehmen in die Infrastruktur investieren und sogar ganze Kraftwerke kaufen, um Zugang zu sicherem und kostengünstigem Strom zu erhalten.

Am 29. Januar 2024 verzeichneten die Bitcoin-Miner Tageseinnahmen von 43,76 Millionen US-Dollar. Dies markiert zwar einen Rückgang im Vergleich zum Vortag, jedoch einen beträchtlichen Anstieg von 83,87% gegenüber dem Vorjahr. Diese Daten deuten darauf hin, dass die Miner trotz der Schwankungen und Unsicherheiten auf dem Markt erhebliche Einnahmen erzielen konnten. Solche Zahlen unterstreichen die fortwährende Rentabilität des Bitcoin-Minings, selbst in Zeiten, in denen der Markt volatil ist.

