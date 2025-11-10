10.11.2025 13:14:38

Bitcoin setzt sich weiter von 100.000-Dollar-Marke ab

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Bitcoin hat am Montag erneut zugelegt. Im Mittagshandel wurde die älteste und bekannteste Kryptowährung auf der Handelsplattform Bitstamp zu 106.200 Dollar gehandelt, nachdem der Kurs in der vergangenen Woche zeitweise darunter gelegen hatte.

Marktbeobachter sprachen von einer generell höheren Risikobereitschaft der Anleger an den Finanzmärkten angesichts von Fortschritte bei den Verhandlungen für ein Ende des teilweisen Regierungsstillstandes in den USA.

Der Senat votierte am späten Sonntagabend (Ortszeit) mit Stimmen der Demokraten dafür, über einen aus dem Repräsentantenhaus stammenden Übergangsetat zu beraten. Damit ist eine erste wichtige Hürde im Parlament zur Beendigung des längsten Shutdowns in der Geschichte der Vereinigten Staaten überwunden.

Mit dem jüngsten Anstieg bewegt sich der Bitcoin wieder in Richtung des Rekordhochs, das Anfang Oktober bei etwa 126.000 Dollar erreicht worden war. Nach Einschätzung des Experten Timo Emden von Emden Research könnte beim Bitcoin nach einer Phase der Gewinnmitnahmen "eine Erleichterungsrallye starten". Allerdings sollten die Anleger auch die nach wie vor bestehenden Risiken nicht aus den Augen verlieren./jkr/jsl/mis

