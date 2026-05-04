Anlage im Check 04.05.2026 11:03:13

Bitcoin: So viel Gewinn hätte ein Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Bitcoin: So viel Gewinn hätte ein Investment von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Bitcoin-Engagement verdienen können.

Bitcoin notierte gestern vor 10 Jahren bei 448,50 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in BTC investiert hat, hat nun 2,230 Bitcoin im Depot. Mit dem BTC-USD-Kurs von gestern gerechnet (78 573,88 USD), wäre die Investition nun 175 192,59 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 17 419,26 Prozent gleich.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 62 896,90 USD und wurde am 05.02.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 06.10.2025 erreicht und liegt bei 124 774,17 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Realtime-Kurse für Devisen
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Bildquelle: GeniusKp / Shutterstock.com,Gajus / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1704
-0,0042
-0,36
Japanischer Yen
183,9175
-0,1225
-0,07
Britische Pfund
0,8643
0,0010
0,12
Schweizer Franken
0,9175
0,0010
0,11
Hongkong-Dollar
9,1671
-0,0346
-0,38
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
03.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 18
02.05.26 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich fester
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich stabil. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen