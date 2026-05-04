|Anlage im Check
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04.05.2026 11:03:13
Bitcoin: So viel Gewinn hätte ein Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Bitcoin notierte gestern vor 10 Jahren bei 448,50 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in BTC investiert hat, hat nun 2,230 Bitcoin im Depot. Mit dem BTC-USD-Kurs von gestern gerechnet (78 573,88 USD), wäre die Investition nun 175 192,59 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 17 419,26 Prozent gleich.
Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 62 896,90 USD und wurde am 05.02.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 06.10.2025 erreicht und liegt bei 124 774,17 USD.
Redaktion finanzen.net
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