BTC-Performance im Fokus 23.03.2026 11:03:15

Bitcoin: So viel Gewinn hätte ein Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Bitcoin: So viel Gewinn hätte ein Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Bitcoin-Engagements gewesen.

Am 22.03.2023 notierte Bitcoin bei 27 313,94 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in BTC investiert, befände sich nun 0,03661 Bitcoin in seinem Portfolio. Die gehaltenen Coins wären am 22.03.2026 2 483,94 USD wert gewesen, da der BTC-USD-Kurs bei 67 846,30 USD lag. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 148,39 Prozent angezogen.

Bei 62 896,90 USD erreichte die Kryptowährung am 05.02.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 06.10.2025 bei 124 774,17 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Realtime-Kurse für Devisen
Hier geht’s zum Währungsrechner
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Bildquelle: GeniusKp / Shutterstock.com,Gajus / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1582
-0,0034
-0,30
Japanischer Yen
183,7665
-0,1435
-0,08
Britische Pfund
0,8644
-0,0004
-0,05
Schweizer Franken
0,9135
0,0000
0,00
Hongkong-Dollar
9,0778
-0,0230
-0,25
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 12
22.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 12: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.03.26 KW 12: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.03.26 KW 12: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Deeskalation im Iran: Asiens Börsen höher
Die Börsen in Fernost notieren am Dienstag auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen