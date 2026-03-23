|BTC-Performance im Fokus
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23.03.2026 11:03:15
Bitcoin: So viel Gewinn hätte ein Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Am 22.03.2023 notierte Bitcoin bei 27 313,94 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in BTC investiert, befände sich nun 0,03661 Bitcoin in seinem Portfolio. Die gehaltenen Coins wären am 22.03.2026 2 483,94 USD wert gewesen, da der BTC-USD-Kurs bei 67 846,30 USD lag. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 148,39 Prozent angezogen.
Bei 62 896,90 USD erreichte die Kryptowährung am 05.02.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 06.10.2025 bei 124 774,17 USD.
Redaktion finanzen.net
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