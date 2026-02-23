Bitcoin: So viel Gewinn hätte ein Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Bitcoin-Einstieg verdienen können.

Am 22.02.2023 lag der Kurs von Bitcoin bei 24 190,50 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,00413 BTC-Coins Die Anlage hätte nun einen Wert von 279,52 USD, da sich der Wert von Bitcoin am 22.02.2026 auf 67 616,72 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 179,52 Prozent angewachsen.

Bei 62 896,90 USD erreichte BTC am 05.02.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Bitcoin am 06.10.2025 bei 124 774,17 USD.

Redaktion finanzen.net