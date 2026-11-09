|Krypto-Investition im Fokus
|
09.11.2026 11:03:13
Bitcoin: So viel Gewinn hätte ein Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 08.11.2021 war Bitcoin 67 499,19 USD wert. Bei einer Investition von 1 000 USD in BTC vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,01481 Bitcoin. Da sich der Kurs von BTC-USD gestern auf 74 808,20 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 108,28 USD wert. Damit hätte sich der Wert der Investition um 10,83 Prozent erhöht.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 58 550,66 USD und wurde am 30.06.2026 erreicht. Am 10.11.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 105 936,33 USD.
Redaktion Finanzen.net
Weitere Links:
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Bildquelle: GeniusKp / Shutterstock.com,Gajus / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1195
|
0,0051
|
|
0,46
|Japanischer Yen
|
176,79
|
0,2600
|
|
0,15
|Britische Pfund
|
0,8342
|
-0,0005
|
|
-0,06
|Schweizer Franken
|
0,916
|
0,0019
|
|
0,21
|Hongkong-Dollar
|
8,7784
|
0,0440
|
|
0,50