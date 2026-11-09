Bitcoin: So viel Gewinn hätte ein Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Bitcoin investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 08.11.2021 war Bitcoin 67 499,19 USD wert. Bei einer Investition von 1 000 USD in BTC vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,01481 Bitcoin. Da sich der Kurs von BTC-USD gestern auf 74 808,20 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 108,28 USD wert. Damit hätte sich der Wert der Investition um 10,83 Prozent erhöht.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 58 550,66 USD und wurde am 30.06.2026 erreicht. Am 10.11.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 105 936,33 USD.

Redaktion Finanzen.net