BTC-Performance im Fokus 02.11.2026 11:03:14

Bitcoin: So viel Gewinn hätte eine Investition von vor 3 Jahren abgeworfen

Bitcoin: So viel Gewinn hätte eine Investition von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Bitcoin investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Bitcoin kostete am 01.11.2023 35 443,50 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in BTC investiert hätte, befände sich nun 0,00282 Bitcoin in seinem Depot. Mit dem BTC-USD-Kurs von gestern gerechnet (78 184,82 USD), wäre die Investition nun 220,59 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 120,59 Prozent angewachsen.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 30.06.2026 erreicht und liegt bei 58 550,66 USD. Bei 106 541,85 USD erreichte der Coin am 03.11.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion Finanzen.net

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