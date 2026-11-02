Bitcoin: So viel Gewinn hätte eine Investition von vor 3 Jahren abgeworfen

Bitcoin kostete am 01.11.2023 35 443,50 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in BTC investiert hätte, befände sich nun 0,00282 Bitcoin in seinem Depot. Mit dem BTC-USD-Kurs von gestern gerechnet (78 184,82 USD), wäre die Investition nun 220,59 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 120,59 Prozent angewachsen.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 30.06.2026 erreicht und liegt bei 58 550,66 USD. Bei 106 541,85 USD erreichte der Coin am 03.11.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion Finanzen.net