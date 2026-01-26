|Lukrative BTC-Investition?
|
26.01.2026 11:03:13
Bitcoin: So viel hätte eine Investition von vor 3 Jahren abgeworfen
Gestern vor 3 Jahren kostete ein Bitcoin 23 139,42 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in BTC investiert hätte, hätte er nun 0,4322 Bitcoin im Depot. Die gehaltenen Coins wären gestern 37 399,95 USD wert gewesen, da sich der BTC-USD-Kurs auf 86 541,30 USD belief. Damit hätte sich der Wert der Investition um 274,00 Prozent erhöht.
Bei 76 295,96 USD erreichte der Coin am 08.04.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 06.10.2025 erreicht und liegt bei 124 774,17 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Bildquelle: Gajus / Shutterstock.com,GeniusKp / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1852
|
-0,0037
|
|
-0,31
|Japanischer Yen
|
182,21
|
-1,1900
|
|
-0,65
|Britische Pfund
|
0,8672
|
-0,0020
|
|
-0,23
|Schweizer Franken
|
0,9219
|
-0,0006
|
|
-0,06
|Hongkong-Dollar
|
9,2408
|
-0,0285
|
|
-0,31
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX auf Richtungssuche -- DAX schwächer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt kann sich nicht für eine Richtung entscheiden. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich mit leichten Verlusten. An den Börsen in Fernost ging es am Montag mehrheitlich nach unten.