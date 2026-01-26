Bitcoin: So viel hätte eine Investition von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Bitcoin hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Gestern vor 3 Jahren kostete ein Bitcoin 23 139,42 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in BTC investiert hätte, hätte er nun 0,4322 Bitcoin im Depot. Die gehaltenen Coins wären gestern 37 399,95 USD wert gewesen, da sich der BTC-USD-Kurs auf 86 541,30 USD belief. Damit hätte sich der Wert der Investition um 274,00 Prozent erhöht.

Bei 76 295,96 USD erreichte der Coin am 08.04.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 06.10.2025 erreicht und liegt bei 124 774,17 USD.

Redaktion finanzen.net