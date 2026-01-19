|Krypto-Performance im Fokus
|
19.01.2026 11:03:18
Bitcoin: So viel hätten Anleger mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren
Vor 1 Jahr war ein Bitcoin 104 313,29 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,00959 BTC im Depot. Da sich der BTC-USD-Kurs gestern auf 93 719,75 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 898,44 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 10,16 Prozent verkleinert.
Am 08.04.2025 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 76 295,96 USD. Bei 124 774,17 USD erreichte die Kryptowährung am 06.10.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Bildquelle: GeniusKp / Shutterstock.com,Gajus / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1623
|
0,0037
|
|
0,32
|Japanischer Yen
|
183,51
|
0,6800
|
|
0,37
|Britische Pfund
|
0,8669
|
-0,0007
|
|
-0,08
|Schweizer Franken
|
0,9285
|
-0,0003
|
|
-0,04
|Hongkong-Dollar
|
9,0632
|
0,0297
|
|
0,33
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTrump mit Zolldrohungen im Grönland-Konflikt: ATX tiefrot -- DAX unter 25.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt weisen am Montag rote Vorzeichen aus. Zum Wochenstart ging es an den Märkten in Fernost größtenteils abwärts.