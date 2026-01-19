Krypto-Performance im Fokus 19.01.2026 11:03:18

Bitcoin: So viel hätten Anleger mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren

Wer vor Jahren in Bitcoin investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 1 Jahr war ein Bitcoin 104 313,29 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,00959 BTC im Depot. Da sich der BTC-USD-Kurs gestern auf 93 719,75 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 898,44 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 10,16 Prozent verkleinert.

Am 08.04.2025 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 76 295,96 USD. Bei 124 774,17 USD erreichte die Kryptowährung am 06.10.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: GeniusKp / Shutterstock.com,Gajus / Shutterstock.com

