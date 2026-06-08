Investmentbeispiel 08.06.2026 11:03:15

Bitcoin: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet

Bitcoin: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Bitcoin-Einstieg verlieren können.

Bitcoin wurde am 07.06.2025 bei 105 659,70 USD gehandelt. Bei einem BTC-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,00095 Bitcoin. Die gehaltenen Coins wären am 07.06.2026 bei einem BTC-USD-Kurs von 63 196,94 USD 59,81 USD wert gewesen. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 40,19 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 60 890,22 USD und wurde am 06.06.2026 erreicht. Bei 124 774,17 USD erreichte der Coin am 06.10.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Realtime-Kurse für Devisen
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Bildquelle: GeniusKp / Shutterstock.com,Gajus / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1517
0,0005
0,04
Japanischer Yen
184,3485
-0,1215
-0,07
Britische Pfund
0,8643
0,0003
0,03
Schweizer Franken
0,9187
0,0012
0,13
Hongkong-Dollar
9,0251
0,0078
0,09
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:06 Pershing Square-Depot im Umbau: Ackman kauft Microsoft und reduziert Google-Anteil
07.06.26 Aktien von Microsoft, Amazon, Apple & Co.: Diese Änderungen gab es in Q1 2026 im Depot von Jeremy Grantham
07.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 23
07.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 23: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
06.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

KI-Zweifel und erneute Eskalation im Nahen Osten: ATX-Anleger trennen sich von Aktien -- DAX mit rotem Wochenauftakt -- Börsen in Asien schließen mit kräftigen Verlusten
Am heimischen Aktienmarkt herrscht am Montag Zurückhaltung vor. Der deutsche Markt zeigt sich ebenfalls mit Verlusten. In Fernost dominierten die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen