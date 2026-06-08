Bitcoin: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Bitcoin-Einstieg verlieren können.

Bitcoin wurde am 07.06.2025 bei 105 659,70 USD gehandelt. Bei einem BTC-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,00095 Bitcoin. Die gehaltenen Coins wären am 07.06.2026 bei einem BTC-USD-Kurs von 63 196,94 USD 59,81 USD wert gewesen. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 40,19 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 60 890,22 USD und wurde am 06.06.2026 erreicht. Bei 124 774,17 USD erreichte der Coin am 06.10.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net