Frühe Investition 03.08.2026 11:03:13

Bitcoin: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingebracht

Bitcoin: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Bitcoin-Engagement gewesen.

Bitcoin wurde am 02.08.2025 bei 112 527,50 USD gehandelt. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befände sich nun 0,08887 BTC im Depot. Die gehaltenen Coins wären am 02.08.2026 5 639,10 USD wert gewesen, da der BTC-USD-Kurs bei 63 455,42 USD lag. Damit hätte sich das Investment um 43,61 Prozent vermindert.

Am 30.06.2026 erreichte BTC sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 58 550,66 USD. Am 06.10.2025 erreichte Bitcoin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 124 774,17 USD.

Redaktion finanzen.net

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