Bitcoin: So viel Verlust wäre bei einem Investment von vor 1 Jahr angefallen

So viel hätten Anleger mit einer frühen Investition in Bitcoin verlieren können.

Bitcoin wurde am 15.02.2025 zu einem Wert von 97 575,76 USD gehandelt. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in BTC investiert, befänden sich nun 0,1025 Bitcoin in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 043,04 USD, da Bitcoin am 15.02.2026 68 723,00 USD wert war. Die Abnahme von 10 000 USD zu 7 043,04 USD entspricht einer negativen Performance von 29,57 Prozent.

Am 05.02.2026 erreichte BTC sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 62 896,90 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 06.10.2025 bei 124 774,17 USD.

Redaktion finanzen.net