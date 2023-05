Bitcoin steigt nach Zinserhöhung leicht an während DeeLance 600.000 Dollar erreicht

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Das gestrige FOMC-Meeting in den USA hat trotz weiterer Bankenkrisen erneut eine Zinserhöhung um 0,25 % mit sich gebracht. Zum 10. Mal in Folge hat sich die US-Notenbank nun dazu entschieden, den Leitzins weiter anzuheben auf die Spanne von 5,0 – 5,25 %. Damit wurde das umgesetzt, was die Meisten schon im Vorfeld erwartet haben, weshalb der Kryptomarkt auch nicht so stark auf die Anpassung reagiert hat, wie das sonst oft der Fall ist. Der Bitcoin als digitale Leitwährung legt nur leicht zu und erreicht die 30.000 Dollar Marke noch immer nicht. ICOs sind dagegen bei Investoren weiterhin extrem beliebt. DeeLance ($DLANCE) erreicht inzwischen sogar die 600.000 Dollar Marke.

Den erhofften starken Impuls, um den Bitcoin-Kurs aus seiner Seitwärtsbewegung rauszuholen, hat der Zinsentscheid der US-Notenbank Federal Reserve nicht gebracht. Der Kurs steigt zwar in den letzten 24 Stunden um rund 1,8 % an, liegt damit aber immer noch bei 29.126 Dollar und somit noch deutlich unter der psychologisch wertvollen 30.000 Dollar Marke. Auch die heutige Zinsanpassung der EZB für den Euroraum wird daran nichts ändern. Die Entwicklungen rund um den Dollar und die USA beeinflussen den Kryptomarkt deutlich stärker als der Euroraum.

Der Gesamtwert aller im Umlauf befindlichen Kryptowährungen steigt laut Coinmarketcap.com um 1,62 % auf 1,2 Billionen Dollar, der Bitcoin beansprucht davon weiterhin 47,1 % mit einer Marktkapitalisierung von 564 Milliarden Dollar. Allerdings geht die Woche schon wieder dem Ende zu und wenn es heute und morgen wieder nicht zum Überschreiten der 30.000 Dollar Marke kommt, ist auch am Wochenende nicht damit zu rechnen, da sich der Markt am Samstag und Sonntag kaum bewegt. Wenn überhaupt, entwickelt sich dieser am Wochenende leicht rückläufig.

Das aktuelle Preisniveau hält sich bei der größten und ältesten Kryptowährung der Welt nun schon verdächtig lang. Am 17. März ist der BTC bereits zum ersten Mal auf über 27.000 Dollar angestiegen. Seitdem pendelt der Kurs zwischen 27.000 und 30.000 Dollar auf und ab, mit Ausnahme des kurzen Ausflugs über die 30.000 Dollar Marke. Seitdem hätte es schon zahlreiche Impulse gegeben, die sich negativ oder positiv auf den Preis auswirken können hätten. Passiert ist das allerdings nicht. Weder bei weiteren Bankenpleiten, noch bei der gestrigen Zinsanpassung und auch sonst nicht.

Da es nun seitens der US-Behörden schon eine Zeit lang verdächtig ruhig ist, nachdem diese im ersten Quartal stark auf den Kryptomarkt und dessen Regulierung abgezielt haben, werden hier bald weitere Schritte und Entscheidungen immer wahrscheinlicher. Auch Probleme bei der größten Kryptbörse der Welt – Binance – stehen immer wieder im Raum.

Binance's future is in jeopardy, at least that's my opinion. Having worked as a lawyer in the SEC Enforcement Division for 18 years, I was trained to spot red flags. When I read about Binance, I see a lot of red flags.



Lack of Reliable, Trustworthy Information



Just consider… pic.twitter.com/hXFahhwZuo — John Reed Stark (@JohnReedStark) May 2, 2023

Sollten hier auf Gerüchte Fakten folgen, könnte es bald zu einem starken Kursrutsch beim Bitcoin kommen. Nach 6 Wochen einer relativen Preisstabilität spitzt sich die Lage am Kryptomarkt an mehreren Fronten zu. Ob also so bald ein Anstieg auf weit über 30.000 Dollar folgen wird, ist fraglich. Das sehen auch immer mehr Investoren so und weichen auf ICOs aus.

DeeLance steigt um mindestens 89 %

Die meisten Top-Coins sind jetzt 4 Monate in Folge gestiegen und das teilweise ohne einen ersichtlichen Grund oder in einer Zeit, in der die Fakten eigentlich gegen einen Anstieg gesprochen hätten. Dass das früher oder später gefährlich werden und Investoren noch um die Ohren fliegen kann, ist vielen bewusst. Eine starke Korrektur in den nächsten Wochen wäre nicht ungewöhnlich und vielleicht sogar eine gesunde Entwicklung am Markt. Dessen sind sich auch immer mehr Investoren bewusst und weichen auf ICOs aus, die in den nächsten Wochen noch keine Volatilität aufweisen, weil der jeweilige Coin noch bis zum Listing an den Kryptobörsen zum Fixpreis ausgegeben wird.

Im Fall von DeeLance habe Anleger den großen Vorteil, dass sie noch in einer sehr frühen Vorverkaufsphase einsteigen können, in der der Coin noch für 0,029 USDT erhältlich ist. Der $DLANCE wird an den Kryptobörsen für 0,055 USDT gelistet. Das bedeutet für alle, die in der aktuellen Phase noch investieren, dass sie bereits einen Buchgewinn von 89 % bis zum Handelsstart mitnehmen können.

Theoretisch könnte dieser gleich beim Start realisiert werden. Allerdings liefert DeeLance eine innovative Plattform, die Fiverr, Upwork und Co. in vielen Bereichen weit voraus ist. Somit hat der $DLANCE-Token das Potenzial, nach dem Listing an den Kryptobörsen noch deutlich höhere Gewinne zu bringen und das eingesetzte Kapital zu vervielfachen.

Was macht DeeLance besonders?

DeeLance ist eine Plattform, auf der Auftraggeber mit Freelancern zusammenkommen, die die jeweiligen Projekte für sie umsetzen können. Zwar gibt es solche Plattformen schon, Fiverr und Upwork sind hier nennenswerte Portale, allerdings setzt DeeLance auf Technologien, die im Jahr 2023 nicht mehr wegzudenken sind und ist den bisherigen Marktführern in vielen Punkten weit voraus, da diese sich in den letzten Jahren auf ihrem Erfolg ausgeruht haben.

DeeLance basiert auf einer dezentralen Peer 2 Peer Struktur und macht somit eine teure dritte Partei überflüssig. Dadurch ist es möglich, den Service deutlich günstiger als die Konkurrenz anzubieten und der Preis ist natürlich oft eines der Hauptargumente. Vor allem aber liefert DeeLance die Möglichkeit für Freelancer, sich in Kryptowährungen auszahlen zu lassen, was bedeutet, dass das Geld in Sekundenschnelle verfügbar ist und keine Wechselkurs-Verluste zwischen Fiatwährungen entstehen.

Zudem werden die Arbeiten auf der Plattform direkt als NFTs gehandelt. Damit sind Unklarheiten, die bei digitalen Gütern oft entstehen (Lizenzen, Eigentumsrechte, Nutzungsrechte, …) von vornherein aus dem Weg geschafft und Smart Contracts sorgen für eine vollautomatische Bezahlung, sobald die Bedingungen erfüllt sind. Die Tatsache, dass DeeLance innerhalb kurzer Zeit mehr als 600.000 Dollar mit dem Vorverkauf von DLANCE-Token umgesetzt hat, macht deutlich, dass die Plattform und der $DLANCE großes Potenzial haben, sich in Zukunft zu behaupten.

