Kryptowährung 21.10.2026 20:05:00

Bitcoin steigt: Neue US-Regeln für Stablecoins sorgen für Hoffnung

Bitcoin steigt: Neue US-Regeln für Stablecoins sorgen für Hoffnung

Der Kryptomarkt zeigt neue Stärke, und der Bitcoin erreicht den höchsten Stand seit zwei Wochen. Doch trotz positiver Impulse bleiben Unsicherheiten bestehen, die den Aufschwung jederzeit bremsen könnten.

In einem allgemein positiven Marktumfeld ist der Bitcoin am Mittwoch auf ein Zweiwochenhoch gestiegen. Der Kurs der ältesten und bekanntesten Digitalwährung Bitcoin kletterte auf der Plattform Bitstamp bis auf gut 84.700 US-Dollar. Auch andere Kryptowährungen wie Ethereum, BNB und XRP legten zu.

Bitcoin profitiert von positiver Stimmung an den US-Märkten

Zur Wochenmitte herrschte im Technologiesektor eine gute Stimmung, denn der Raumfahrt- und KI-Konzern SpaceX hatte mit seinen Quartalszahlen die Laune der US-Aktienanleger wieder aufgehellt. Vor diesem Hintergrund suchten auch Investoren am Kryptomarkt wieder das Risiko und beendeten damit offensichtlich fürs Erste ihre Serie der Gewinnmitnahmen, schrieb Timo Emden, Chefmarktanalyst des Handelshauses CapTrader. Zugleich könnten verstärkt kurzfristig agierende Spekulanten nun vor die Seitenlinie treten.

US-Regulierung für Stablecoins stützt die Stimmung

Ebenfalls positiv auf die Stimmung wirkte sich aus, dass das Office of the Comptroller of the Currency, eine unabhängige Behörde im Geschäftsbereich des US-Finanzministeriums, eine endgültige Regelung für Emittenten von Zahlungs-Stablecoins vorgestellt hat. Dabei handelt es sich um digitale Währungen auf Blockchain-Basis, deren Wert unmittelbar an einen stabilen Basiswert gekoppelt ist. Beobachter werteten dies als ein weiteres Zeichen für eine branchenfreundliche Entwicklung.

Geopolitische Risiken und Ölpreis bleiben Belastungsfaktoren

Allerdings dämpft Emden zufolge derzeit ein Bündel aus geopolitischen Risiken und geldpolitischen Unwägbarkeiten noch den ganz großen Risikoappetit. Unter dem Strich mangele es an überzeugten Marktteilnehmern.

So bleibt die Lage im Nahen Osten trotz der jüngst erneut aufgekommenen Hoffnungen auf diplomatische Fortschritte im Iran-Krieg angespannt. Irans Streitkräfte wollen im Falle eines Angriffs auf zivile Infrastruktur die Unterseekabel im Persischen Golf ins Visier nehmen. Zudem ist die für den Öltransport wichtige Schifffahrtsroute durch die Straße von Hormus weiterhin anfällig für Angriffe. Sollten die Ölpreise angesichts dieser Bedrohungen wieder deutlich steigen, würde dies die Inflationsgefahren erhöhen und so die Risikolaune der Anleger wieder schmälern.

NEW YORK (dpa-AFX)

Weitere Links:

Coinbase, Strategy, Robinhood und Block vor den Quartalszahlen: Darauf sollten Krypto-Anleger achten
Bitcoin, Ethereum & Co. unter Druck: Droht dem Kryptomarkt der nächste Rückschlag?
Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Bildquelle: Igor Batrakov / Shutterstock.com,Parilov / Shutterstock.com,Morn91 / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1201
-0,0033
-0,29
Japanischer Yen
176,085
-1,4950
-0,84
Britische Pfund
0,8378
-0,0008
-0,09
Schweizer Franken
0,9226
-0,0036
-0,38
Hongkong-Dollar
8,7775
-0,0335
-0,38
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX sackt kräftig ab -- DAX leichter -- US-Börsen schwächer - NASDAQ tiefrot -- Asiens Börsen sinken schließlich deutlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es deutlich abwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt im Minus bewegt. Die Wall Street notiert leichter. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen