Bitcoin steigt um mehr als 2 % auf 27.000 Dollar während Bitcoin Minetrix 200.000 Dollar Marke durchbricht

Der Bitcoin-Preis trotzt den makroökonomischen Bedingungen und legt um mehr als 2 % zu, wodurch die 27.000 Dollar Marke zurückerobert wird. Von der bullischen Stimmung profitiert vor allem auch das neue Krypto Projekt Bitcoin Minetrix ($BTCMTX), das inzwischen auf 200.000 Dollar gestiegen ist.

Nachdem Bitcoin im letzten Monat kurzzeitig unter 25.000 Dollar gerutscht war und seit seinem Höchststand von 27.431 Dollar am 19. September nur mühsam vorankam, könnte er nun dieses kurzfristige Hoch wieder erreichen.

Der Aufwärtstrend wurde durch eine Reihe von Faktoren begünstigt und kommt trotz der aufziehenden Gewitterwolken an den Aktien- und Rentenmärkten zustande. Auch wenn die Aktien am Donnerstag im grünen Bereich notiert haben, ist die Woche insgesamt nicht gut gelaufen.

Der S&P500 ist von 4.452 auf 4.296 gefallen, und der Nasdaq Composite ist um 500 Punkte von 13.714 auf 13.200 gefallen. Die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen steigen unterdessen weiter an und liegen jetzt bei 4,66 %.

Dann sind da noch die US-Zinsen, die trotz der Zinspause der Fed bei 5,25 bis 5,5 % liegen, was alle Risikoanlagen weniger attraktiv erscheinen lässt, sowie ein steigender US-Dollar, der ebenfalls eine Rolle spielt.

BTC (grün) gegen SP500 (orange) gegen US10Y (blau) – 12-Stunden-Kerzen – Quelle: TradingView

Ist Bitcoin nun doch ein sicherer Hafen?

Die Märkte machen sich Sorgen, dass die US-Inflation hartnäckiger ist als erhofft und dass eine weiche Landung doch nicht zustande kommt. Die Abschwächung der eng gefassten zinsbullischen Stimmung, die dem Nasdaq in diesem Jahr einen Anstieg von 20 % beschert hat, ist nun schon seit einigen Wochen zu beobachten. Die Rede des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell am Donnerstag hat wenig zur Beruhigung der Nerven beigetragen.

In den letzten Tagen sind die Pessimisten in den Vordergrund getreten, da ein Stillstand der Regierung droht und sich die Immobilienschuldenkrise in China verschärft. Vor diesem Hintergrund scheint Bitcoin an Stärke zu gewinnen, obwohl es noch zu früh ist, um zu sagen, ob einige Zuflüsse aus sicheren Häfen hinter der Verbesserung stehen.

Wenn die Rating-Agenturen davon sprechen, dass die US-Schulden ihr Top-Rating verlieren, die Angst vor einer Rezession zunimmt, der Streik in der Autoindustrie sich ausweitet, der Ölpreis wieder auf 100 Dollar steigt und die Kerninflation so hartnäckig bleibt wie eh und je, sind die bullischen Entwicklungen auf dem Bitcoin-Markt sogar noch auffälliger.

Hinzu kommen gute Nachrichten für Coinbase, da das Unternehmen die Genehmigung erhalten hat, seinen Nicht-US-Kunden den Handel mit Krypto-Futures anzubieten.

Die Ankündigung des US-Konkurrenten Kraken, seine Türen für Aktienhändler zu öffnen, könnte zu der positiven Stimmung beigetragen haben, obwohl diese Entwicklung als ein Zeichen der Verzweiflung seitens Kraken gelesen werden könnte, da das Unternehmen um Einnahmen ringt.

Profitiert Bitcoin Minetrix ebenfalls vom Bitcoin-Anstieg?

Bitcoin ist nach wie vor der Leitstern der Krypto-Industrie, daher gibt es im Allgemeinen eine positive Korrelation zwischen ihm und allen anderen digitalen Vermögenswerten. Diese Korrelation wird jedoch bei so genannten Bitcoin-Derivaten und Klon-Coins verstärkt, von denen Bitcoin Minetrix ($BTCMTX) die neueste Entwicklung ist.

Wenn es Bitcoin gut geht, geht es auch den seit langem existierenden Forked Clones wie Bitcoin Cash und Bitcoin SV gut, ebenso wie den neuen abgespalteten Token wie dem HPOS10I ($BITCOIN) Meme Coin, Bitcoin 2.0 und BTC20.

Bitcoin Minetrix ($BTCMTX) unterscheidet sich jedoch von all diesen Coins durch seine greifbare Verbindung mit dem Bitcoin-Netzwerk. Sein Verwendungszweck ist es, zur Hash Power des Netzwerks beizutragen, indem er die kollektive Macht von Kleinanlegern – oder Stakern – bündelt, um Credits zu verdienen, die dann für das Cloud-Mining von Bitcoin eingesetzt werden können.

Bitcoin Minetrix ist die erste Stake to Mine-Plattform in der Kryptowelt. Es gibt sicherlich viele Cloud Mining-Anbieter, aber keiner ist vollständig dezentralisiert. Das Alleinstellungsmerkmal von Bitcoin Minetrix liegt in der effektiven Tokenisierung des Cloud Minings und der Nutzung der vielen Vorteile, die es gegenüber der Konkurrenz bietet.

Exploring the #Crypto world with #BitcoinMinetrix!



Cloud mining = Cost Efficiency!



Say goodbye to high electricity costs and hardware requirements.



Mining with ease. pic.twitter.com/v23XxHFnB2 — Bitcoinminetrix (@bitcoinminetrix) September 27, 2023

Bitcoin Minetrix macht das Mining von Bitcoin billiger und sicherer für alle

Mit Bitcoin Minetrix ($BTCMTX) muss man sich keine Sorgen über Betrug machen, da alles auf der Blockchain abgewickelt wird und kein Bargeld den Besitzer wechselt. Der Smart Contract von Bitcoin Minetrix ist zudem vollständig von Coinsult geprüft worden – er hat ohne größere Probleme bestanden.

Die Automatisierung des Smart Contracts macht das Abheben von Geldern einfach, ebenso wie das Verdienen von Credits und die Ermächtigung der einzelnen Staker, selbst zu entscheiden, wie viel Mining sie betreiben wollen und wann.

Mit Bitcoin Minetrix ist das Mining nicht mehr kompliziert und teuer. Investoren müssen nicht verstehen, wie die Schwierigkeit berechnet wird oder wie sie Ihre Client-Software auf dem neuesten Stand halten können. Darüber hinaus müssen $BTCMTX-Holder keine beträchtlichen Investitionen tätigen und sich nicht dem Risiko aussetzen, mit Ihrem Unternehmen Verluste zu machen, wie das bei großen Mining-Unternehmen der Fall ist.

Jetzt mehr über Bitcoin Minetrix erfahren.

Bitcoin Minetrix Gewinne reinvestieren für die maximale Rendite?

Steigende Anleiherenditen machen Vermögenswerte ohne fixe Renditen weniger attraktiv. Gegenwärtig verlangen Kreditgeber für den Kauf von US-Staatsanleihen eine höhere Rendite. Zu den größten Inhabern von US-Schulden gehört China. Angesichts der geopolitischen Unsicherheiten und Spannungen könnte diese Beziehung nicht gut enden.

Die Preise für Anleihen, die sich umgekehrt zu den Renditen entwickeln, sinken, weil es bei hoher Inflation weniger Käufer gibt, was die Renditen für festverzinsliche Anlagen schmälert.

Im Gegensatz zum Bitcoin hat Bitcoin Minetrix ($BTCMTX) allerdings die Eigenschaften, um eine laufende Rendite zu erwirtschaften. Diejenigen, die sich dazu entscheiden, ihre $BTCMTX-Token zu staken, erzielen nicht nur eine Rendite, die aus den für Community-Belohnungen zugeteilten Token gezahlt wird, sondern auch Credits, die dann in das Cloud Mining von Bitcoin investiert werden können.

What exactly is #BitcoinMinetrix? #Bitcoin Minetrix stands as a tokenized cloud mining platform, offering everyday individuals the opportunity to mine $BTC in a decentralized manner.



Addressing a significant issue by eliminating the threat of third-party cloud mining scams. pic.twitter.com/bBqlVP4wdX — Bitcoinminetrix (@bitcoinminetrix) September 26, 2023

Bitcoin Minetrix reinvestiert sozusagen Dividenden und nutzt so den stärksten Mechanismus zur Vermögensbildung im Finanzwesen. Vor dem Hintergrund steigender Renditen werden Aktien und insbesondere risikoreichere Wachstumsaktien zu einem riskanteren Unterfangen, weshalb das “Smart Money” nach Möglichkeiten sucht, Einkommensströme zu sichern.

Dennoch sollten Investoren nicht einfach irgendeine Anleihe kaufen – TIPS (Treasury Inflation Protected Securities) könnten eher die richtige Wahl sein, da sie indexgebunden sind.

Aber Investoren können noch einen Schritt weiter gehen und $BTCMTX-Token halten und einen Einkommensstrom plus Kapitalzuwachs und einen eingebauten Mechanismus zur Reinvestition ihrer Rewards erhalten. Bitcoin-Minetrix-Token haben zwar nicht die Indexierung von TIPS, aber sie erreichen über Staking und Cloud Mining so ziemlich das Gleiche.

Wenn Anleger nur einen sicheren Weg suchen, um in das Bitcoin Mining einzusteigen und alles andere nur das Sahnehäubchen ist, dann ist Bitcoin Minetrix wahrscheinlich eine gute Lösung. Kryptoanalyst Michael Wrubel hat seinen 300.000 Abonnenten auf Youtube in seinem letzten Video ziemlich genau das gesagt.

Wie man Bitcoin Minetrix ($BTCMTX) kauft

Das innovative Unternehmen Bitcoin Minetrix befindet sich in Phase 1 seiner vierteiligen Roadmap. Nach der Vorverkaufsphase beginnen die anderen drei Phasen, die die Entwicklung, den Launch und die Masseneinführung umfassen.

Obwohl erst für Phase 2 und 3 geplant, haben die Gespräche mit Cloud-Anbietern und die Arbeit am Stake to Mine Dashboard für App und Desktop bereits begonnen. Um den $BTCMTX-Token zu kaufen, benötigen Interessenten ETH, USDT, BNB oder eine Bankkarte. Wer seine $BTCMTX-Token mit ETH kauft, kann sofort mit dem Staking beginnen.

Jetzt Bitcoin Minetrix im Presale kaufen.









