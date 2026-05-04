|
04.05.2026 11:31:45
Bitcoin Tops $80,000 After A 3-Month Wait—What Happens To Ethereum Next?
This article Bitcoin Tops $80,000 After A 3-Month Wait—What Happens To Ethereum Next? originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,169
|
-0,0056
|
|
-0,48
|Japanischer Yen
|
183,79
|
-0,2500
|
|
-0,14
|Britische Pfund
|
0,8638
|
0,0005
|
|
0,06
|Schweizer Franken
|
0,9165
|
0,0000
|
|
0,00
|Hongkong-Dollar
|
9,1565
|
-0,0453
|
|
-0,49
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt schwächer -- ATX und DAX schlussendlich in Rot -- Asiens Börsen letztlich fester
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten am Montag Verluste. Die Wall Street zeigte sich mit Verlusten. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart nach oben.