Bitcoin über 73.000 US-Dollar: So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittwochmittag

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Mittwochmittag um die Kurse der Digitalwährungen

Am Mittag verteuert sich der Bitcoin-Kurs um 2,58 Prozent. Damit ist Bitcoin um 12:26 73.319,05 US-Dollar wert, nach 71.475,30 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Zugewinne in Höhe von 2,25 Prozent auf 443,88 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 434,09 US-Dollar wert.

Indes steigt der Ethereum-Kurs. Für Ethereum geht es nach 3.977,99 US-Dollar am Vortag auf 4.058,63 US-Dollar nach oben (2,03 Prozent).

Zudem legt Litecoin zu. Um 0,31 Prozent verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 12:26 auf 97,78 US-Dollar, nachdem Litecoin am Vortag noch 97,48 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Ripple kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,6885 US-Dollar lag, wird der Ripple-Kurs um 12:26 auf 0,6917 US-Dollar beziffert.

Derweil geht es für den Cardano-Kurs bergauf. Cardano steigt 1,76 Prozent auf 0,7610 US-Dollar, nach 0,7479 US-Dollar am Vortag.

Zudem gibt Monero nach. Um -0,13 Prozent reduziert sich der Monero-Kurs um 12:26 auf 145,22 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 145,41 US-Dollar wert war.

Zeitgleich kommt der IOTA-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3933 US-Dollar am Vortag, tendiert IOTA um 12:25 bei 0,3861 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Mittwochmittag lag der Verge-Kurs bei 0,0070 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0076 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1493 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:25 bei 0,1515 US-Dollar.

Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,0604 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0569 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Dash-Kurs um 3,22 Prozent auf 43,88 US-Dollar. Am Vortag notierte Dash bei 42,51 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der NEO-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,51 Prozent auf 17,98 US-Dollar. Am Tag zuvor war NEO 17,71 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.at