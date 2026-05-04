Bitcoin überschreitet zeitweise die 80.000-Dollar-Marke - Potenziale und Gefahren für Anleger

Bitcoin hat die 80.000-Dollar-Marke zeitweise erneut überschritten. Für Anleger steht damit die Frage im Raum, ob die Bewegung ein technisches Signal für die weitere Entwicklung ist.

• Bitcoin überschreitet zeitweise die Marke von 80.000 US-Dollar• Umfeld für risikobehaftete Anlageklassen hat sich verbessert• Auflösung von Short-Positionen treibt an

Bitcoin knackt 80.000-Dollar-Marke

Die digitale Leitwährung Bitcoin hat zum Wochenauftakt ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt und die Marke von 80.000 US-Dollar zeitweise überschritten. Zuletzt hatte die älteste und nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung Ende Januar über der 80.000-Dollar-Marke notiert. Im Laufe des Vormittags fällt der Bitcoin jedoch wieder unter die runde Marke und notiert zeitweise bei rund 79.746,00 US-Dollar.

Besseres Umfeld für risikobehaftete Anlageklassen

Wie Marktbeobachter Timo Emden in einem Kommentar erklärt, profitierte Bitcoin zuletzt von einem insgesamt verbesserten Umfeld für risikobehaftete Anlageklassen. In einem solchen Marktumfeld fließt tendenziell mehr Kapital in volatile Assets, was die Kursentwicklung zusätzlich unterstützt haben dürfte.

Ein weiterer Treiber der jüngsten Kursbewegung war laut der Nachrichtenagentur AWP die Auflösung von Short-Positionen. Anleger, die auf fallende Kurse gesetzt hatten, mussten ihre Positionen teilweise schließen, was zusätzliche Kaufnachfrage erzeugte. Dieser sogenannte Short-Squeeze verstärkte die Aufwärtsdynamik im Markt.

Trotz bestehender geopolitischer Spannungen, unter anderem zwischen den USA und dem Iran, zeigen sich Anleger zuletzt vergleichsweise gelassen. Solange eine Eskalation ausbleibt, wird das Thema am Markt zunehmend als Hintergrundrisiko eingeordnet, während der Fokus stärker auf geld- und marktgetriebenen Faktoren liegt.

Anleger-Fazit

Mit dem Sprung über die 80.000-Dollar-Schwelle rückt ein aus Marktsicht wichtiger technischer Bereich in den Fokus. Diese Marke gilt als bedeutender Widerstand, dessen Überwinden von Marktteilnehmern häufig als Signal für weiteres Aufwärtspotenzial interpretiert wird und zusätzliche Käufer anziehen könnte.

Dennoch sollten Investoren die weitere Entwicklung beim Leitzins und die Daten zur Inflation genauestens beobachten, da diese makroökonomischen Faktoren weiterhin plötzliche Richtungswechsel auslösen könnten. Eine diversifizierte Strategie bleibt für das Risikomanagement im Portfolio daher unerlässlich.

Julia Walter, Redaktion finanzen.at

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