Bitcoin verzeichnet den stärksten Kursanstieg seit langem – Ist dies der Beginn eines neuen Bull Runs?

Bitcoin, die bekannteste Kryptowährung, setzte ihren beeindruckenden Aufwärtstrend weiter fort und überschritt die 26.000-Dollar-Marke, gerade als das United States Bureau of Labor Statistics die neuesten Daten zum Verbraucherpreisindex (CPI) für den Monat Februar veröffentlichte. Laut den Angaben dieser US-amerikanischen Behörde ist der CPI im Vergleich zum Vorjahr auf 6 Prozent gefallen.

Der Verbraucherpreisindex zeigt die Veränderung der Preise für Waren im laufenden Jahr im Vergleich zu den Preisen in einem zuvor festgelegten Basiszeitraum. Diese wichtige Kennzahl, die zur Messung der Inflation herangezogen wird, war im Januar noch auf 6,4 Prozent gestiegen. In einer Erklärung vom 14. März wurde jedoch darauf hingewiesen, dass der CPI nun schon den achten Monat in Folge gesunken ist und den niedrigsten Stand seit September 2021 erreicht hat.

In Vorbereitung auf mögliche Rückschritte und die Erträge der vorsichtigen Anleger dauerte es nach der Bekanntgabe der CPI-Daten nur wenige Minuten, bis der Bitcoin-Preis die zuvor genannte Marke überschritt. Zum aktuellen Zeitpunkt hat die Kryptowährung jedoch ihren Halt in dieser Preisspanne verloren und wird zu einem Preis von 24.636 Dollar gehandelt.

Ein CNBC-Bericht über die aktuelle Situation wies darauf hin, dass die jüngsten Turbulenzen bei der Signature Bank und der Silicon Valley Bank die Vermutung unterstützen, dass eine Zinserhöhung durch die US-Notenbank, die Federal Reserve, möglicherweise für einige Zeit ausbleiben könnte.

Die Sitzungen der Federal Reserve bestimmen die Geldpolitik und bewerten die langfristigen Ziele in Bezug auf Preisstabilität und Wirtschaftswachstum. Die nächste solche Sitzung ist für den 22. März anberaumt, und der Verbraucher- und Wirtschaftsnachrichtensender berichtete, dass die Unruhen im Bankensektor in den letzten Tagen zu Spekulationen geführt haben, dass die Zentralbank möglicherweise bald signalisieren könnte, dass sie die Zinserhöhungen aussetzen wird.

Vor dieser Ankündigung hatten Bitcoin und viele andere Kryptowährungen bereits Höchststände erreicht. Einige Anleger waren jedoch optimistisch in Bezug auf die zu erwartende Reaktion, bevor der Coin seinen Jahreshöchststand (YTD) erreichte. So berichtet Lookonchain, dass ein pseudonymer Wal namens „Rewkang“ seine Bitcoin-Long-Position nur wenige Stunden vor der Veröffentlichung des CPI-Berichts erhöht hatte.

Nur eine Stunde nach der Veröffentlichung der CPI-Daten meldete sich der CryptoQuant-Analyst „Papi“ auf der Plattform, um Investoren auf mögliche Risiken hinzuweisen und prognostizierte, dass es zu einem kurzfristigen Rücksetzer kommen könnte. Laut Papi könnte die Intraday-Erholung von 25.000 Dollar aufgrund des Anstiegs der Devisenströme zu umfangreichen Gewinnmitnahmen führen. Ein erhöhter Devisenfluss deutet in der Regel auf Verkaufsabsichten hin und kann manchmal zu einem Preisrückgang führen. Papi betonte, dass auch die makroökonomischen Faktoren und Entwicklungen im Bankensektor wichtige Aspekte sind, die im Auge behalten werden sollten.

Trotz dieser Bedenken schien der anhaltende Aufwärtstrend von Bitcoin vielen seiner Anhänger die Zuversicht zu geben, dass weder Banken noch Regulierungsbehörden den Erfolg der Kryptowährung aufhalten können. Als Reaktion auf den jüngsten Preisanstieg äußerte sich Caitlin Long, CEO der Custodia Bank und Bitcoin-Maximalistin, zu den Ereignissen der letzten Tage und betonte, dass sie zeigen, warum Bitcoin ein besser funktionierendes System als traditionelle Banken darstellt.

Inmitten der Bankenkrise wenden sich offenbar viele Investoren auf der Suche nach Sicherheit Bitcoin zu. Es ist bemerkenswert, dass Bitcoin innerhalb kürzester Zeit das Vertrauen der Anleger zurückgewonnen hat, obwohl seine langfristige Performance nicht vollständig überzeugend ist. Der erfahrene Händler Peter Brandt äußerte jedoch auf Twitter, dass er nicht überrascht sei, dass Bitcoin bei 26.000 Dollar auf Widerstand stieß.

Trotz dieser kurzfristigen Volatilität und der Bedenken einiger Analysten bleibt das Vertrauen in Bitcoin und dessen Fähigkeit, sich als wertvolle Alternative zum traditionellen Finanzsystem zu behaupten, unter vielen Anlegern und Enthusiasten ungebrochen. Die jüngsten Ereignisse haben gezeigt, dass Bitcoin trotz aller Widrigkeiten weiterhin in der Lage ist, Anleger anzulocken und sein Potenzial als zukunftsfähige Anlageklasse zu demonstrieren.

On Chain Indikatoren unterstützen die These eines anstehenden Bullenmarktes

Der jüngste Preisanstieg von Bitcoin hat einige entscheidende On-Chain-Kennzahlen nach der Talfahrt der vergangenen Woche verbessert und Optimismus unter den Anlegern geweckt.

Insbesondere wenn Bitcoin in der Lage ist, die aktuellen Gewinne zu halten oder sogar den Aufwärtstrend in Richtung des nächsten bedeutenden Widerstandsniveaus bei etwas über 28.000 Dollar auszuweiten (wie viele technische Analysten derzeit vorhersagen), wird das renommierte Dashboard „Recovering from a Bitcoin Bear“ des Kryptoanalyse-Unternehmens Glassnode mit seinen On-Chain- und technischen Indikatoren wahrscheinlich wieder ein bullisches Marktsignal anzeigen.

Das Dashboard „Recovering from a Bitcoin Bear“ von Glassnode analysiert insgesamt acht Metriken, um zu bestimmen, ob Bitcoin oberhalb der wichtigsten Preismodelle gehandelt wird, ob sich die Dynamik der Netzwerknutzung verbessert, ob sich die Rentabilität des Marktes erholt und ob das in USD denominierte Bitcoin-Vermögen langfristige HODLer begünstigt. Historisch gesehen waren alle acht grün leuchtenden Indikatoren für Bitcoin bullisch. Derzeit leuchten sieben von acht Indikatoren grün. Bitcoin liegt deutlich über seinem 200-Tage-Durchschnitt und dem realisierten Preis, was viele Analysten als positives Zeichen für das kurzfristige Kursmomentum interpretieren.

Vor einigen Monaten stieg der 30-Tage-Gleitende Durchschnitt (SMA) der neuen Bitcoin-Adressen über seinen 365-Tage-Gleitenden Durchschnitt, was auf eine beschleunigte Bildung von Wallets hindeutet – ein typisches Anzeichen für den Beginn von Bullenmärkten. Der Revenue From Fees Multiple war am Mittwoch positiv und am Donnerstag negativ. Der Z-Score von Glassnode, der die Anzahl der Standardabweichungen über oder unter dem 2-Jahres-Mittelwert der Bitcoin-Gebühreneinnahmen misst, ist ebenfalls ein interessanter Indikator.

Die dritte und vierte Metrik, die auf eine steigende Netzwerknutzung hindeutet, sind ebenfalls vielversprechend. Trotz des jüngsten Marktabschwungs ist der 30-Tage-SMA des Bitcoin Realized Profit-Loss Ratio (RPLR) Indikators über eins geblieben, was darauf hindeutet, dass der Bitcoin-Markt insgesamt mehr USD-Gewinne als Verluste verzeichnet. Glassnode interpretiert dies als Zeichen dafür, dass Verkäufer mit nicht realisierten Verlusten ausgeschöpft sind und eine gesündere Nachfrage besteht, um Gewinnmitnahmen zu absorbieren. Dieser Indikator bleibt bullisch.

Der 30-Tage-SMA des Bitcoin-Indikators Adjusted Spent Output Profit Ratio (aSOPR), der realisierte Gewinne und Verluste für alle auf der Blockchain gehandelten Coins misst, ist kürzlich unter eins gefallen, was bedeutet, dass er momentan kein bullisches Signal sendet. Dies deutet darauf hin, dass der Markt in den letzten 30 Tagen Verluste verzeichnet hat. Sollte der aktuelle Kursanstieg jedoch weiterhin Bestand haben, könnte dieser Indikator in absehbarer Zeit wieder auf einen Wert über eins steigen. Wenn alle acht Glassnode-Indikatoren grün leuchten, hat dies in den letzten acht Jahren der Bitcoin-Geschichte oft ein hervorragendes Kaufsignal dargestellt, insbesondere wenn der aSOPR nach längerer Zeit unter 1 wieder darüber klettert.

Glassnode berichtet zudem, dass der Bitcoin Realized HODL Multiple seit 90 Tagen steigt. „Wenn das RHODL-Multiple innerhalb eines 90-Tage-Zeitraums einen Aufwärtstrend zeigt, deutet dies darauf hin, dass das USD-Vermögen beginnt, sich wieder in Richtung neuer Nachfragezuflüsse zu verschieben“, erklärt das Kryptoanalyseunternehmen. Dies legt nahe, dass der Markt in der Lage ist, Gewinne zu absorbieren, und Glassnode behauptet, dass langfristige Inhaber ihre Coins ausgeben.

Das letzte Signal des „Recovering from a Bitcoin Bear“ Dashboards von Glassnode zeigt, ob der 90-Tage-Exponential Moving Average (EMA) des Bitcoin Supply in Profit in den letzten 30 Tagen gestiegen ist. Das Bitcoin-Angebot im Gewinn bezieht sich auf die Anzahl der Bitcoins, die zuletzt bewegt wurden, als die Preise in USD niedriger waren, was darauf hindeutet, dass die Wallet einen Papiergewinn hält. Dieser Indikator leuchtet derzeit grün.

