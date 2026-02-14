Bitcoin vor 70.000-Dollar-Schwelle: Ethereum, Ripple und Solana folgen dem Aufwärtstrend

• Abkühlende US-Inflation befeuert Zinshoffnungen und stützt Kryptowährungen• Bitcoin nähert sich erneut der 70.000er-Marke• Ethereum, XRP und Solana legen deutlich zu

Bitcoin kratzt wieder an der 70.000er-Marke

Nach zuletzt turbulenten Wochen zeigen sich Erholungstendenzen am Kryptomarkt: Bitcoin gewinnt binnen 24 Stunden 4,03 Prozent auf 69.730,52 US-Dollar und hat die Marke von 70.000 US-Dollar zeitweise zurückerobert. Auch die großen Altcoins ziehen spürbar an: Ethereum steigt um 5,68 Prozent auf 2.070,21 US-Dollar, XRP legt um 7,44 Prozent auf 1,46 US-Dollar zu und Solana klettert sogar um 8,06 Prozent auf 86,41 US-Dollar.

Damit setzt scheinbar eine Erholung ein, nachdem der Markt Anfang Februar massiv unter Druck geraten war. Zwischenzeitlich war der Bitcoin in Richtung 60.000 US-Dollar gefallen. Ein robuster US-Arbeitsmarktbericht hatte zuletzt zusätzliche Zinssorgen geschürt, wie dpa-AFX berichtete. Das Vertrauen der Anleger blieb fragil, größere Schnäppchenkäufe blieben aus. Der Fear & Greed-Index von CoinMarketCap notiert aktuell dennoch nur bei 11 Punkten und signalisiert weiterhin extreme Angst.

Abkühlende Inflation sorgt für Zinshoffnung

Aus einem aktuellen Bericht von CoinDesk geht hervor, dass die Aufwärtsbewegung vor allem auf makroökonomische Impulse zurückzuführen ist. Demnach fielen die am 13. Februar vorgelegten US-Inflationsdaten mit einem Anstieg von 2,4 Prozent im Jahresvergleich etwas niedriger aus als erwartet. Prognostiziert worden waren 2,5 Prozent.

Diese leichte Abkühlung nährt Spekulationen auf eine frühere Leitzinssenkung durch die US-Notenbank. Niedrigere Zinsen erhöhen die Attraktivität risikobehafteter Anlagen wie Aktien und Kryptowährungen, da sichere Anlagen relativ an Renditevorteil verlieren. CoinDesk verweist zudem auf ein Kapitulationsereignis in der Vorwoche, bei dem realisierte Bitcoin-Verluste in Höhe von 8,7 Milliarden US-Dollar verbucht wurden. Eine solche Bereinigung könne historisch den Boden für eine Stabilisierung bereiten, auch wenn die Marktstimmung weiterhin stark von Angst geprägt sei.

Neue ETF -Pläne aus dem Trump-Umfeld

Zusätzliche Aufmerksamkeit erhält der Sektor durch politische Entwicklungen in den USA. Wie CoinDesk berichtet, hat der Vermögensverwalter Yorkville America Equities bei der US-Börsenaufsicht SEC die Zulassung für zwei neue Krypto-ETFs beantragt. Geplant sind unter anderem ein Truth Social Bitcoin and Ether ETF sowie ein weiteres Produkt mit Fokus auf den Cronos-Token.

Die Fonds stehen in engem Zusammenhang mit der Marke Truth Social, die dem Umfeld von US-Präsident Donald Trump zugeordnet wird. Sollte die SEC grünes Licht geben, könnte dies das institutionelle Engagement im Kryptomarkt weiter ausbauen. Ob die aktuelle Erholung nachhaltig ist oder lediglich eine technische Gegenbewegung nach dem jüngsten Ausverkauf darstellt, bleibt damit weiterhin offen.

Redaktion finanzen.at