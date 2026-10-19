Wertzuwachs oder -verlust? 19.10.2026 11:03:13

Bitcoin: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 10 Jahren verdient hätten

Bitcoin: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 10 Jahren verdient hätten

So viel Gewinn hätte ein frühes Engagement in Bitcoin Investoren gebracht.

Vor 10 Jahren notierte Bitcoin bei 640,05 USD. Bei einer BTC-Investition von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,562 Bitcoin in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 128 047,29 USD, da sich der Wert von Bitcoin am 18.10.2026 auf 81 956,67 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 12 704,73 Prozent vermehrt.

Am 30.06.2026 fiel BTC auf ein 52-Wochen-Tief bei 58 550,66 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Bitcoin liegt derzeit bei 114 490,94 USD und wurde am 26.10.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

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