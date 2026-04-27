Bitcoin: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 5 Jahren verdient hätten

So viel hätten Investoren mit einem frühen Bitcoin-Einstieg verdienen können.

Bitcoin notierte gestern vor 5 Jahren bei 54 067,25 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in BTC investiert worden wären, hätte man nun 0,00185 Bitcoin im Portfolio. Da sich der Kurs von BTC-USD gestern auf 78 693,88 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 145,55 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 45,55 Prozent vermehrt.

Am 05.02.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 62 896,90 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 06.10.2025 erreicht und liegt bei 124 774,17 USD.

Redaktion finanzen.net