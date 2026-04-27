Lohnende Bitcoin-Investition? 27.04.2026 11:03:13

Bitcoin: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 5 Jahren verdient hätten

Bitcoin: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 5 Jahren verdient hätten

So viel hätten Investoren mit einem frühen Bitcoin-Einstieg verdienen können.

Bitcoin notierte gestern vor 5 Jahren bei 54 067,25 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in BTC investiert worden wären, hätte man nun 0,00185 Bitcoin im Portfolio. Da sich der Kurs von BTC-USD gestern auf 78 693,88 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 145,55 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 45,55 Prozent vermehrt.

Am 05.02.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 62 896,90 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 06.10.2025 erreicht und liegt bei 124 774,17 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Hier geht’s zum Währungsrechner
Realtime-Kurse für Devisen
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Bildquelle: GeniusKp / Shutterstock.com,Gajus / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1724
0,0016
0,13
Japanischer Yen
186,8625
0,0325
0,02
Britische Pfund
0,8661
-0,0005
-0,06
Schweizer Franken
0,921
0,0007
0,07
Hongkong-Dollar
9,1888
0,0151
0,16
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 17: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 17
25.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.04.26 KW 17: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.04.26 KW 17: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX zum Handelsende in Grün -- DAX schließt leichter -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün - Nikkei mit neuem Rekord
Der heimische Leitindex präsentierte sich zum Wochenstart freundlich. Der DAX gab etwas nach. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Montag vermehrt mit Gewinnen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen