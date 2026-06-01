Langfristige Performance 01.06.2026 11:03:13

Bitcoin: Wie viel Gewinn eine Investition von vor 10 Jahren abgeworfen hätte

Bitcoin: Wie viel Gewinn eine Investition von vor 10 Jahren abgeworfen hätte

So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Bitcoin Investoren gebracht.

Bitcoin war am 31.05.2016 536,74 USD wert. Bei einer Investition von 10 000 USD in BTC vor 10 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 18,63 Bitcoin. Die gehaltenen Bitcoin wären am 31.05.2026 1 371 177,01 USD wert gewesen, da der BTC-USD-Kurs bei 73 596,55 USD lag. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 13 611,77 Prozent angezogen.

Am 05.02.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 62 896,90 USD. Am 06.10.2025 stieg Bitcoin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 124 774,17 USD.

Redaktion finanzen.net

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