Bitcoin: Wie viel Gewinn eine Investition von vor 5 Jahren abgeworfen hätte

Bei einer frühen Investition in Bitcoin hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Bitcoin kostete gestern vor 5 Jahren 30 859,38 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in BTC investiert hätte, hätte er nun 0,00324 Bitcoin im Depot. Da sich der Wert eines Coins am 19.07.2026 auf 64 642,99 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 209,48 USD wert. Mit einer Performance von +109,48 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Bitcoin am 30.06.2026 bei 58 550,66 USD. Am 06.10.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 124 774,17 USD.

Redaktion finanzen.net