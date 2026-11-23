|Krypto-Investment
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23.11.2026 11:03:15
Bitcoin: Wie viel Wert mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre
Bitcoin war am 22.11.2025 84 699,01 USD wert. Bei einer Investition von 100 USD in BTC vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,00118 Bitcoin. Da sich der Wert eines Coins am 22.11.2026 auf 61 184,83 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 72,24 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 27,76 Prozent verringert.
Am 30.06.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 58 550,66 USD. Am 14.01.2026 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 97 032,06 USD.
Redaktion Finanzen.net
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