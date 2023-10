Bitcoin wird bei 28.000 Dollar erneut abgewiesen, während dieser Meme Coin 320.000 Dollar im Presale erreicht

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Bitcoin (BTC) gibt am Donnerstag nach einem weiteren gescheiterten Versuch, die 28.000 Dollar Marke zu durchbrechen, wieder nach, wobei die 100- und 200DMAs weiterhin starken Widerstand bieten.

Ein Grund für die Zurückhaltung der Händler könnte die für heute bevorstehende Veröffentlichung neuer Arbeitsmarktdaten sein, die das Makrobild erschüttern könnten. Eine US-Datenveröffentlichung zu Beginn dieser Woche zeigte, dass die Zahl der offenen Stellen unerwartet wieder auf ein sehr hohes Niveau gestiegen ist, während ein anderer Bericht zeigte, dass das monatliche Tempo der Arbeitsplatzgewinne auf den niedrigsten Stand seit 2020 gefallen ist.

Bislang hat sich der US-Arbeitsmarkt trotz der umfangreichen geldpolitischen Straffung der Fed seit Anfang 2022 sehr gut gehalten – sollten die Daten vom Freitag schwach ausfallen und dieses Bild in Frage stellen, könnte dies zu einem weiteren Rückgang der US-Renditen führen, die sich von ihren Mehrjahrzehnthochs, die sie Anfang dieser Woche erreicht haben, zurückgezogen haben.

Niedrigere Renditen auf sichere US-Staatsanleihen wären gut für Bitcoin, der ganz klar unter den Risiko-Assets einzustufen ist. Solange deutlich sicherere Anlageklassen ebenfalls hohe Renditen einbringen, gibt es für viele Anleger keinen Grund, ein zu hohes Risiko einzugehen. Der BTC-Kurs befindet sich seit Mitte September in einem kurzfristigen Aufwärtstrend, und ein sauberer Durchbruch über 28.000 Dollar und die 100/200DMAs würde eine Fortsetzung des jüngsten Aufwärtstrends signalisieren, wobei ein erneuter Test der 30.000 Dollar-Marke möglich wäre.

Aber während das kurzfristige Bild für Bitcoin (BTC) gemischt ist, entwickelt sich der neue Meme Kombat ($MK) Token nach kurzer Zeit im Vorverkauf hervorragend.

Meme Kombat – der heißeste Meme Coin Presale des Jahres 2023?

Inspiriert von der mega-erfolgreichen Mortal-Kombat-Spielserie ist Meme Kombat ein neur Meme Coin, der sich derzeit eines äußerst erfolgreichen Vorverkaufs erfreut. Obwohl $MK erst vor einer Woche auf den Markt gekommen ist, konnte Meme Kombat durch den Verkauf der Token bereits mehr als 320.000 Dollar umsetzen. Meme Kombat erreicht diesen Erfolg, da es sich dabei um viel mehr als einen gewöhnlichen Meme Coin handelt.

In der Meme Kombat Arena können Token-Inhaber auf die Charaktere ihrer Lieblings-Meme-Coins wetten, die in KI-generierten Kämpfen gegeneinander antreten. Im Whitepaper von Meme Kombat heißt es: “Die Nutzer können in Echtzeit auf Kämpfe wetten. Alle Wetten, Einsätze, Ergebnisse und Gewinn werden aufgezeichnet und auf der Blockchain verarbeitet, um Fairness, Transparenz und Vertrauen in das System zu gewährleisten”, schreibt Meme Kombat.

$MK – Eine Meme Coin mit integrierten Nutzen

Während die meisten Meme Coins ohne jeglichen Nutzen auskommen und dabei dennoch oft auf eine Marktkapitalisierung von weit mehr als 100 Millionen Dollar steigen können, geht man bei Meme Kombat einen anderen Weg. Der $MK-Token ist das Herzstück der Battle Arena und kann für das Staking verwendet und dabei dennoch für das Wetten auf die einzelnen Kämpfe genutzt werden.

Nutzer können sich Meme Kombats nativen Token $MK zu einem Preis von 1,667 Dollar sichern. Ein Preis, der das Projekt mit einer Marktkapitalisierung von 20 Millionen Dollar bewertet und viel Raum für einen potenziellen Pump lässt.

Angesichts der Tatsache, dass GameFi und GambleFi zwei der am schnellsten wachsenden Sektoren der Krypto-Industrie sind, könnte Meme Kombat ein schnelles Nutzerwachstum und eine schnelle Akzeptanz genießen, was mit der Zeit eine steigende strukturelle Nachfrage nach $MK-Token bedeuten sollte.

Jetzt $MK im Presale kaufen.

Hohe Staking Rewards?

$MK kann nicht nur für das Wetten auf den Ausgang der KI-generierten Kämpfe verwendet werden. Der Token bietet auch eine Möglichkeit, sich ein passives Einkommen in Form von zusätzlichen $MK-Token durch Staking zu sichern. Staker können derzeit eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von über 110 % verdienen, wie auf der offiziellen Website des Projekts zu lesen ist.

Nur die wenigsten Meme Coins bieten so eine Gelegenheit für die Käufer. Vorverkaufsinvestoren müssen auch nicht auf das Ende des Presales warten, um passives Einkommen zu erzielen – die von Vorverkaufsinvestoren gekauften Token werden automatisch in den Staking Contract aufgenommen. Ein offizielles Meme Kombat Staking Dashboard wird voraussichtlich in ein paar Wochen online gehen, aber in der Zwischenzeit können die Käufer des Vorverkaufs schon $MK-Token durch Staking verdienen.

Jetzt Meme Kombat Website besuchen.

Jetzt noch rechtzeitig einsteigen

Interessierte Investoren sollten sich beeilen, wenn sie nicht verpassen wollen, was einer der besten Presales des Jahres 2023 sein könnte. Da sich das Potenzial von $MK herumspricht und ein Hype entsteht, wird erwartet, dass schnelle Fortschritte in Richtung des 10 Millionen Dollar Finanzierungsziels des Projekts gemacht werden.

Dies entspricht einem Verkauf von 50 % der 12 Millionen Token, von denen 30 % für die Belohnung von $MK-Stakern und für Kampfbelohnungen, 10 % für die Liquidität der dezentralen Börse (DEX) und 10 % für Belohnungen der Community vorgesehen sind.

In der Roadmap des Projekts heißt es: “Meme Kombat stellt eine bahnbrechende Verschmelzung von Blockchain-Technologie, KI-gesteuerten Mechaniken und Community-zentrierten Spielen dar.

Mit seiner innovativen Kampfdynamik, transparenten Tokenomics, einer klar definierten Roadmap und einem unnachgiebigen Fokus auf das Engagement der Community ist Meme Kombat ein vielversprechendes und ehrgeiziges Projekt in der sich schnell entwickelnden Blockchain-Gaming-Industrie. Interessenten können Meme Kombat auf X (ehemals Twitter) und Telegram folgen, um regelmäßig über den Fortschritt des Projekts informiert zu werden.

Jetzt $MK im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.