Bitcoin wird bei wichtigem Widerstand erneut abgewiesen – Wann gelingt die Trendwende?

Am gestrigen Handelstag steigt der Bitcoin erneut leicht an. Wie zu erwarten war, ist aber nicht wirklich Dynamik aufgekommen, da in den USA gestern durch den Martin Luther King Day die Börse geschlossen blieb. Dennoch steigt der Bitcoin leicht an und hat bei 21.360 Dollar seinen Höchststand erreicht. Damit wurde zwar die nächste Tausender-Marke überschritten, allerdings ist die Hürde, das letzte Hoch vom November zu übersteigen, noch nicht geschafft. In dieser Woche werden zahlreiche Berichte zur Wirtschaftslage in verschiedenen Teilen der Welt veröffentlicht, die sich sowohl auf den Aktien- als auch auf den Kryptomarkt auswirken werden. Damit dürfte sich im Laufe dieser Woche zeigen, ob es sich bei der Rallye seit Jahresbeginn um eine Bullenfalle handelt, oder ob der Abwärtstrend gebrochen ist.

2 x war es in diesem Jahr schon knapp, gelungen ist es bisher nicht. Auch wenn der Anstieg von 16.500 Dollar auf mehr als 21.000 Dollar die Rufe nach neuen Höchstständen für den Bitcoin wieder lauter werden lässt, ist das Ende des Bärenmarkts noch nicht bestätigt. Ein Anstieg auf 21.500 Dollar wäre nötig, um das letzte Hoch vom November 2022 zu übersteigen. Bis das erreicht ist, handelt es sich bei den aktuellen Entwicklungen immer noch um eine Korrektur in einem Abwärtstrend. Am Chart sind durchaus einige stark bullische Signale zu erkennen, der EMA20 bildet längst ein Crossover mit dem EMA50 und dem EMA100 und auch der wichtige EMA der letzten 200 Tage hält aktuell noch. Allerdings ist es noch zu frisch und zu knapp, um zu behaupten, dass es sich hier um einen Support handelt. Durch die Nachrichten, die in dieser Woche veröffentlicht werden, könnten diese Indikatoren schon bald wieder in weite Ferne gelangen. Bei guten Nachrichten könnte der Kurs natürlich auch entsprechend steigen und die gefährliche Nähe zur 200-Tages-Linie könnte sich auflösen.

Bei einem weiteren Anstieg im Laufe der Woche könnte dieser Bereich knapp unter 21.000 Dollar dann schon als Unterstützung dienen. Sollte das nicht geschehen, wäre es wichtig, wenn bei einem Rücksetzer die psychologisch wertvolle 20.000 Dollar Marke hält. Wenn auch diese im Laufe der Woche fällt, können auch schnell wieder Kurse im Bereich der 17.000 Dollar Marke angepeilt werden. Derzeit ist die Situation noch sehr zerbrechlich. Der Bitcoin notiert nur 0,75 % oberhalb des EMA200 und auch nach oben hin wäre nur noch ein Anstieg um 1,65 % nötig, um das Hoch vom November zu übertreffen. Beide Marken liegen so nahe am aktuellen Kurs, dass sich schon im Laufe des Tages die Situation schnell in eine Richtung entwickeln könnte. Durch die Veröffentlichung der Zahlen im Laufe der Woche, die zum einen das BIP Chinas beinhalten, zum Anderen auch den VPI der EU, dürfte es aber spätestens gegen Ende der Woche klar sein, in welche Richtung es geht. Beide Zahlen werden sich auf den Markt auswirken, wenn nicht genau die vorhergesagten Prognosen eintreffen. In diesem Fall würde der Markt wohl nicht groß darauf reagieren.

Die Woche bleibt spannend und viele würden gerne vom Ende des Bärenmarkts schreiben, allerdings ist es dafür noch ein wenig zu früh. Sehr viele Marktteilnehmer dürften diese Woche noch von der Seitenlinie aus beobachten und hart auf ihren Einstieg warten. Vor allem beim Überschreiten der 21.500 Dollar Marke könnte es dann für den Bitcoin schnell weiter nach oben gehen, da hier einige Orders platziert sein dürften. Im Gegenzug ist beim Unterschreiten der 20.000 Dollar Marke schnell klar, dass es sich um eine Bullenfalle gehandelt hat, wodurch der Preis wohl nochmal deutlich fallen würde.

Noch ist Vorsicht geboten

Die Stimmung für den Bitcoin bleibt also leicht optimistisch, dennoch sollte man sich nicht völlig von der Entwicklung der letzten Wochen mitreißen lassen, bevor das letzte Hoch nicht überwunden ist und die Trendwende bestätigt wurde. Leider ist es bei Kryptowährungen gängige Praxis, dass selbsternannte Experten hier schnell von extremen Kurszielen sprechen. Kaum wird eine wichtige Marke unterschritten, wird vom Ende der digitalen Währungen gesprochen. Beim ersten Anstieg um 10 % wird sofort das nächste Allzeithoch in Aussicht gestellt. Beides wird mit ziemlicher Sicherheit in diesem Jahr nicht passieren. Allerdings ist es möglich, dass der Kurs in diesem Jahr noch auf 10.000 Dollar sinkt, wenn der Ausbruch nach oben hin nicht gelingt. Genauso ist beim Überschreiten der 21.500 Dollar Marke die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sich in diesem Jahr noch Kurse von 30.000 – 35.000 USD blicken lassen. Bis zum Ausbruch in eine Richtung sollte man einen kühlen Kopf bewahren und keine voreiligen Schlüsse ziehen.

