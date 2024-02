Bitcoin zielt auf $50.000 – Noch diese Woche?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Bitcoin-Preis zeigt eine bullische Tendenz, wobei aktuelle Daten einen Kurs von 46.100 Dollar aufweisen, ein Anstieg von 3,8% in den letzten 24 Stunden und von 8% im Wochenvergleich. Diese Dynamik wirft die Frage auf, ob Bitcoin bis zum Wochenende die psychologisch signifikante Marke von 50.000 Dollar überwinden könnte. Damit ist Bitcoin wieder auf dem Niveau des Jahreswechsel, ein Wert davor zuletzt im Bullrun 2022 erreicht wurde.

Bitcoin Chart mit MACD und RSI, Quelle: www.tradingview.com

Technische Analyse gibt Richtung vor

Ein Blick auf das Chart mit den technischen Indikatoren MACD (Moving Average Convergence Divergence) und RSI (Relative Strength Index) verstärkt die positive Markteinschätzung. Der MACD, ein Trendfolge-Momentum-Indikator, zeigt ein ansteigendes Histogramm über der Signal-Linie, was auf ein wachsendes Kaufinteresse und eine bullische Tendenz hinweist. Der RSI, der die Stärke und Dynamik von Preisbewegungen misst, befindet sich derzeit im oberen Bereich, nahe der überkauften Zone, aber noch nicht darüber, was auf eine starke Aufwärtsdynamik, jedoch auch auf die Möglichkeit einer bevorstehenden Korrektur hinweist, sollten die Kurse zu schnell steigen.

Insgesamt stützen die aktuellen technischen Indikatoren die Ansicht, dass der Trend kurzfristig positiv bleibt, jedoch ist Vorsicht geboten, da Indikatoren wie der RSI auch auf überkaufte Zustände hinweisen können, die zu einer Umkehr führen könnten.

Analysten bullish für Bitcoin Kursverlauf

In einem neuesten Beitrag weist Ali, bekannt als Bitcoin Analyst auf Twitter, darauf hin, dass das Super Trend-Indikator auf dem monatlichen Bitcoin-Chart ein Kaufsignal angezeigt hat. Dieses Signalinstrument ist in der Vergangenheit für seine Genauigkeit bei der Vorhersage von Bitcoin-Bullmärkten bekannt gewesen. Die Historie des Super Trend-Indikators ist beeindruckend: Bisher hat er vier Kaufsignale seit der Entstehung von Bitcoin ausgelöst, die jeweils zu außerordentlichen Kursgewinnen von 169.172%, 9.900%, 3.680% und zuletzt 828% geführt haben. Diese Statistik verleiht dem aktuellen Signal ein besonderes Gewicht und könnte bei Anlegern und Tradern zu einem gesteigerten Optimismus führen, insbesondere in Erwartung möglicher zukünftiger Gewinne.

Jimmyboss, ein Twitter-Benutzer mit einem Gefolge von 30.000 Followern, meldet sich auch zum aktuellen Bitcoin Kurs. Er ist der Meinung, dass sich der Preis für Bitcoin nun in einer neuen Spanne zwischen 50.000 und 60.000 Dollar bewegen wird. Nach seiner Einschätzung ist der Verkaufsdruck vorbei und die Marktschwankungen haben sich gelegt. Er vertritt die Ansicht, dass die Preise für Bitcoin nicht mehr auf die aktuellen Niveaus fallen werden, und deutet darauf hin, dass der Beginn eines Bullenmarktes bevorsteht, der an Intensität zunehmen könnte.

Altcoins ebenfalls bullish

Nicht nur Bitcoin erlebt derzeit eine Aufwärtstendenz, auch Altcoins ziehen Nutzen aus der positiven Stimmung im Kryptomarkt. Der gesamte Sektor verzeichnet signifikante Gewinne, wobei einige Altcoins eine besonders starke Performance zeigen.

Markt in grün, Quelle: www.coinmarketcap.com

Dymension ($DYM), eine digitale Währung, die erst kürzlich das Interesse der Investoren geweckt hat, konnte einen beeindruckenden Anstieg von 20% innerhalb der letzten 24 Stunden und 94% in der letzten Woche verzeichnen. Doch selbst diese starke Entwicklung wird in den Schatten gestellt von $SMOG. Dieser junge Token, der auf der Solana Blockchain aufbaut, erlebte einen Anstieg um 132% in den letzten 24 Stunden. SMOG scheint mit einem umfangreichen Airdrop, bei dem 35% der gesamten Tokenmenge verteilt werden sollen, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Diese Marketingstrategie folgt einem Muster, das sich bei anderen Projekten auf der Solana-Plattform bereits als erfolgreich erwiesen hat.

Im Vergleich zu anderen bekannten Solana-basierten Meme-Coins wie Bonk, die nur ein Plus von 7,4% in den letzten 24 Stunden verzeichnen konnten, sticht die Performance von $SMOG deutlich hervor. Solche Entwicklungen zeigen, wie der Markt zwar häufig von Bitcoin getrieben wird, aber kleinere Projekte, die mit kreativen Ansätzen und Community-Aktionen auf sich aufmerksam machen, doch deutlich bessere Renditen bringen können.

Hier der Link zu SMOG

