Krypto-Marktbericht 10.11.2026 09:48:20

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Dienstagvormittag um die Kurse der Digitalwährungen

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Dienstagvormittag um die Kurse der Digitalwährungen

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Vormittag entwickeln.

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 09:41 bei 74.440,50 US-Dollar und damit 1,01 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 75.201,61 US-Dollar.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -1,0 Prozent aufweist und bei 9,72 EUR notiert.

Währenddessen zeigt sich Litecoin im Plus. Im Vergleich zum Vortag (51,26 US-Dollar) geht es um 0,26 Prozent auf 51,40 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit muss Ethereum Verluste verbuchen. Um 09:41 fällt der Ethereum-Kurs um 0,98 Prozent auf 2.110,20 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2.131,12 US-Dollar an der Tafel.

Zudem gibt Bitcoin Cash nach. Um 0,01 Prozent reduziert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 09:41 auf 238,07 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 238,09 US-Dollar wert war.

Währenddessen verliert der Ripple-Kurs um 1,01 Prozent auf 1,088 US-Dollar. Gestern war Ripple noch 1,099 US-Dollar wert.

Derweil notiert der Monero-Kurs bei 564,14 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (582,32 US-Dollar) ist das ein Verlust von 3,12 Prozent.

Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,1787 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,1481 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1472 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3175 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 09:41 auf 0,3190 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich verringert sich der Binancecoin-Kurs um 0,06 Prozent auf 688,99 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 689,39 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,0698 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Daneben wertet Solana um 09:41 ab. Es geht 1,08 Prozent auf 85,57 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 86,50 US-Dollar stand.

Zudem gibt Avalanche am Dienstagvormittag nach. Um 1,80 Prozent auf 8,479 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Avalanche-Kurs bei 8,634 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Chainlink-Kurs um 0,19 Prozent auf 10,61 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 10,63 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Sui seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,8446 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Sui-Kurs bei 0,8426 US-Dollar.

Redaktion Finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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Bildquelle: wael alreweie / Shutterstock.com

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