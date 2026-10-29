|Krypto-Marktbericht
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29.10.2026 12:43:06
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Donnerstagmittag um die Kurse der Digitalwährungen
Im Minus präsentiert sich um 12:31 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell 1,42 Prozent schwächer bei 80.053,09 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 81.210,09 US-Dollar.
Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -0,3 Prozent. Bei einem Kurs von 10,67 EUR beträgt die Performance seit Auflage 15,7 Prozent.
Mit dem Litecoin-Kurs geht es indes nach unten. Litecoin verliert 2,01 Prozent auf 57,74 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 58,93 US-Dollar an der Tafel standen.
Währenddessen zeigt sich Ethereum im Minus. Im Vergleich zum Vortag (2.355,86 US-Dollar) geht es um 1,49 Prozent auf 2.320,79 US-Dollar nach unten.
Mit dem Bitcoin Cash-Kurs geht es indes nach unten. Bitcoin Cash verliert 2,76 Prozent auf 280,22 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 288,17 US-Dollar an der Tafel standen.
Indessen verringert sich der Ripple-Kurs um 2,64 Prozent auf 1,289 US-Dollar. Am Vortag notierte Ripple bei 1,324 US-Dollar.
Indessen verringert sich der Monero-Kurs um 0,27 Prozent auf 597,22 US-Dollar. Am Vortag notierte Monero bei 598,83 US-Dollar.
Inzwischen fällt der Cardano-Kurs um 2,42 Prozent auf 0,2008 US-Dollar. Am Tag zuvor war Cardano 0,2058 US-Dollar wert.
Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1722 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:31 bei 0,1697 US-Dollar.
Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:31 werden 0,3312 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Daneben präsentiert sich Binancecoin mit einem Abschlag. Um 12:31 notiert der Binancecoin-Kurs 2,51 Prozent schwächer bei 738,96 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 758,02 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0797 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 12:31 auf 0,0786 US-Dollar beziffert.
Derweil notiert der Solana-Kurs bei 100,39 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (102,27 US-Dollar) ist das ein Verlust von 1,84 Prozent.
In der Zwischenzeit muss Avalanche Verluste verbuchen. Um 12:31 fällt der Avalanche-Kurs um 2,56 Prozent auf 8,768 US-Dollar. Am Vortag standen noch 8,998 US-Dollar an der Tafel.
Indes fällt der Chainlink-Kurs. Für Chainlink geht es nach 11,79 US-Dollar am Vortag auf 11,57 US-Dollar nach unten (1,82 Prozent).
In der Zwischenzeit verbucht der Sui-Kurs Verluste in Höhe von 1,99 Prozent auf 0,9226 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 0,9413 US-Dollar wert.Redaktion Finanzen.net
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Devisenkurse
|Name
|Kurs
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|Dollarkurs
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1,1205
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0,11
|Japanischer Yen
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176,4
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-0,02
|Britische Pfund
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0,8355
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-0,0005
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-0,06
|Schweizer Franken
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0,9257
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0,0052
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0,56
|Hongkong-Dollar
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8,7562
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0,0000
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0,00
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