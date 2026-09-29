Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Mittag um die Kurse der Digitalwährungen

Am Mittag verteuert sich der Bitcoin-Kurs um 0,71 Prozent. Damit ist Bitcoin um 12:31 84.094,63 US-Dollar wert, nach 83.499,26 US-Dollar am Vortag.

Steigende Kurse bei Kryptowährungen – auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 legt heute um 2,5 Prozent auf 11,31 EUR zu. Anleger bietet der Top 10 Crypto die Möglichkeit, mit nur einem Produkt an der Entwicklung der zehn wichtigsten Kryptowährungen teilzuhaben.

Zudem gibt Litecoin am Dienstagmittag nach. Um 0,73 Prozent auf 68,70 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Litecoin-Kurs bei 69,20 US-Dollar.

Daneben wertet Ethereum um 12:31 auf. Es geht 0,93 Prozent auf 2.713,83 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 2.688,80 US-Dollar stand.

Währenddessen zeigt sich Bitcoin Cash im Plus. Im Vergleich zum Vortag (310,14 US-Dollar) geht es um 0,76 Prozent auf 312,49 US-Dollar nach oben.

Daneben wertet Ripple um 12:31 auf. Es geht 0,75 Prozent auf 1,507 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 1,496 US-Dollar stand.

Indes steigt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 541,06 US-Dollar am Vortag auf 541,85 US-Dollar nach oben (0,14 Prozent).

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 12:31 wurde ein Kurs von 0,2517 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,2468 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:31 werden 0,2297 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3354 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 12:31 bei 0,3353 US-Dollar.

Derweil geht es für den Binancecoin-Kurs bergauf. Binancecoin steigt 0,02 Prozent auf 763,75 US-Dollar, nach 763,61 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit kann Dogecoin Gewinne verbuchen. Um 12:31 steigt der Dogecoin-Kurs um 1,45 Prozent auf 0,0952 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,0938 US-Dollar an der Tafel.

Daneben wertet Solana um 12:31 auf. Es geht 0,77 Prozent auf 119,64 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 118,73 US-Dollar stand.

Daneben präsentiert sich Avalanche mit einem Aufschlag. Um 12:31 notiert der Avalanche-Kurs 9,88 Prozent stärker bei 11,64 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 10,59 US-Dollar.

Nach 15,43 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Dienstagmittag um 0,17 Prozent auf 15,40 US-Dollar gesunken.

Zudem bewegt sich Sui seitwärts. Um 12:31 wurde ein Kurs von 1,167 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Sui-Kurs bei 1,165 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

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