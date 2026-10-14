|Krypto-Marktbericht
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14.10.2026 12:43:06
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Mittwochmittag um die Kurse der Digitalwährungen
Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 12:31 mit grünen Vorzeichen. Zuletzt gewann Bitcoin 0,14 Prozent auf 83.274,21 US-Dollar hinzu, nachdem am Vortag noch 83.155,22 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.
Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von 1,1 Prozent aufweist und bei 11,13 EUR notiert.
Zudem zeigt sich der Litecoin-Kurs im Aufwind. Um 12:31 zieht Litecoin um 0,33 Prozent auf 61,33 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 61,12 US-Dollar gemeldet wurde.
In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,03 Prozent auf 2.499,33 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 2.498,63 US-Dollar wert.
In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,19 Prozent auf 277,46 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 274,18 US-Dollar wert.
In der Zwischenzeit bewegt sich Ripple kaum. Am Mittwochmittag lag der Ripple-Kurs bei 1,366 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1,366 US-Dollar.
Zudem gewinnt Monero am Mittwochmittag hinzu. Um 0,87 Prozent auf 553,04 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Monero-Kurs bei 548,29 US-Dollar.
Nach 0,2358 US-Dollar am Vortag ist der Cardano-Kurs am Mittwochmittag um 0,63 Prozent auf 0,2343 US-Dollar gesunken.
Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:31 werden 0,1888 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3272 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 12:31 bei 0,3337 US-Dollar.
Derweil geht es für den Binancecoin-Kurs bergab. Binancecoin sinkt 0,01 Prozent auf 741,50 US-Dollar, nach 741,59 US-Dollar am Vortag.
Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:31 werden 0,0840 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
In der Zwischenzeit verbucht der Solana-Kurs Verluste in Höhe von 0,13 Prozent auf 106,62 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 106,76 US-Dollar wert.
Indessen verringert sich der Avalanche-Kurs um 0,31 Prozent auf 10,19 US-Dollar. Am Vortag notierte Avalanche bei 10,23 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Chainlink-Kurs Verluste in Höhe von 0,11 Prozent auf 12,88 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 12,89 US-Dollar wert.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Sui kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 1,047 US-Dollar lag, wird der Sui-Kurs um 12:31 auf 1,049 US-Dollar beziffert.Redaktion finanzen.at
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Devisenkurse
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0,01
|Hongkong-Dollar
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