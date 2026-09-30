Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Mittwochnachmittag um die Kurse der Digitalwährungen

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittwochnachmittag.

Im Plus präsentiert sich um 17:10 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell 0,28 Prozent höher bei 83.877,07 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 83.643,19 US-Dollar.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -1,3 Prozent. Bei einem Kurs von 11,21 EUR beträgt die Performance seit Auflage 21,6 Prozent.

Mit dem Litecoin-Kurs geht es indes nach oben. Litecoin gewinnt 0,06 Prozent auf 66,83 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 66,79 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen zeigt sich Ethereum im Plus. Im Vergleich zum Vortag (2.676,69 US-Dollar) geht es um 0,08 Prozent auf 2.678,83 US-Dollar nach oben.

Mit dem Bitcoin Cash-Kurs geht es indes nach unten. Bitcoin Cash verliert 0,65 Prozent auf 305,68 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 307,67 US-Dollar an der Tafel standen.

Indessen verstärkt sich der Ripple-Kurs um 0,62 Prozent auf 1,500 US-Dollar. Am Vortag notierte Ripple bei 1,490 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Monero-Kurs um 0,62 Prozent auf 538,86 US-Dollar. Am Vortag notierte Monero bei 542,22 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Cardano-Kurs um 0,46 Prozent auf 0,2454 US-Dollar. Am Tag zuvor war Cardano 0,2443 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2223 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 17:10 bei 0,2225 US-Dollar.

Daneben wertet Tron um 17:10 auf. Es geht 1,35 Prozent auf 0,3389 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,3344 US-Dollar stand.

Daneben präsentiert sich Binancecoin mit einem Aufschlag. Um 17:10 notiert der Binancecoin-Kurs 1,21 Prozent stärker bei 767,24 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 758,09 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0939 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 17:10 auf 0,0949 US-Dollar beziffert.

Derweil notiert der Solana-Kurs bei 118,78 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (119,06 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,23 Prozent.

In der Zwischenzeit muss Avalanche Verluste verbuchen. Um 17:10 fällt der Avalanche-Kurs um 4,67 Prozent auf 10,90 US-Dollar. Am Vortag standen noch 11,44 US-Dollar an der Tafel.

Indes fällt der Chainlink-Kurs. Für Chainlink geht es nach 14,60 US-Dollar am Vortag auf 14,18 US-Dollar nach unten (2,83 Prozent).

In der Zwischenzeit verbucht der Sui-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,86 Prozent auf 1,161 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 1,151 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.at

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