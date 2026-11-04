Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Mittwochvormittag um die Kurse der Digitalwährungen

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Mittwochvormittag am Kryptomarkt.

Am Vormittag verteuert sich der Bitcoin-Kurs um 0,92 Prozent. Damit ist Bitcoin um 09:41 78.333,89 US-Dollar wert, nach 77.619,78 US-Dollar am Vortag.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -0,9 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 12,3 Prozent.

Daneben steigt Litecoin um 0,38 Prozent auf 54,64 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 54,44 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Ethereum bergauf. Um 09:41 steht ein Plus von 1,88 Prozent auf 2.323,63 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ethereum-Kurs noch bei 2.280,79 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 0,54 Prozent auf 276,54 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 275,06 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Ripple kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 1,280 US-Dollar lag, wird der Ripple-Kurs um 09:41 auf 1,280 US-Dollar beziffert.

Zudem zeigt sich der Monero-Kurs im Aufwind. Um 09:41 zieht Monero um 1,56 Prozent auf 640,26 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 630,44 US-Dollar gemeldet wurde.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1906 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 09:41 bei 0,1918 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1624 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 09:41 bei 0,1641 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3213 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 09:41 auf 0,3219 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich verstärkt sich der Binancecoin-Kurs um 0,37 Prozent auf 702,27 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 699,69 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,0752 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem legt Solana zu. Um 0,18 Prozent verstärkt sich der Solana-Kurs um 09:41 auf 93,29 US-Dollar, nachdem Solana am Vortag noch 93,12 US-Dollar wert war.

Indessen verstärkt sich der Avalanche-Kurs um 1,46 Prozent auf 8,670 US-Dollar. Am Vortag notierte Avalanche bei 8,546 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Chainlink-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,32 Prozent auf 11,19 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 11,05 US-Dollar wert.

Derweil notiert der Sui-Kurs bei 0,9162 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,8967 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 2,17 Prozent.

Redaktion Finanzen.net

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