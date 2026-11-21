So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Samstagvormittag am Kryptomarkt.

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 09:41 mit roten Vorzeichen. Zuletzt verlor Bitcoin 1,91 Prozent auf 57.643,83 US-Dollar, nachdem am Vortag noch 58.768,28 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 5,4 Prozent auf 7,85 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: -14,8 Prozent.

Zudem zeigt sich der Litecoin-Kurs im Sinkflug. Um 09:41 gibt Litecoin um 5,12 Prozent auf 38,53 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 40,61 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,29 Prozent auf 1.622,32 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 1.617,70 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Verluste in Höhe von 4,54 Prozent auf 185,88 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 194,71 US-Dollar wert.

Währenddessen verliert der Ripple-Kurs um 3,22 Prozent auf 0,8809 US-Dollar. Gestern war Ripple noch 0,9102 US-Dollar wert.

Zudem gibt Monero am Samstagvormittag nach. Um 3,11 Prozent auf 444,00 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Monero-Kurs bei 458,24 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1431 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 09:41 auf 0,1369 US-Dollar beziffert.

Mit dem Stellar-Kurs geht es indes nach unten. Stellar verliert 4,33 Prozent auf 0,1222 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,1277 US-Dollar an der Tafel standen.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3016 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 09:41 bei 0,3022 US-Dollar.

Derweil geht es für den Binancecoin-Kurs bergab. Binancecoin sinkt 3,70 Prozent auf 518,94 US-Dollar, nach 538,88 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,0524 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit verbucht der Solana-Kurs Verluste in Höhe von 3,08 Prozent auf 66,74 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 68,86 US-Dollar wert.

Indessen verringert sich der Avalanche-Kurs um 4,50 Prozent auf 6,231 US-Dollar. Am Vortag notierte Avalanche bei 6,524 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Chainlink-Kurs Verluste in Höhe von 3,53 Prozent auf 8,253 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 8,555 US-Dollar wert.

Nach 0,6520 US-Dollar am Vortag ist der Sui-Kurs am Samstagvormittag um 6,55 Prozent auf 0,6093 US-Dollar gesunken.

Redaktion Finanzen.net

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