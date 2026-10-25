|Krypto-Marktbericht
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25.10.2026 09:48:20
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Sonntagvormittag um die Kurse der Digitalwährungen
Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 09:41 mit roten Vorzeichen. Zuletzt verlor Bitcoin 0,55 Prozent auf 80.360,33 US-Dollar, nachdem am Vortag noch 80.803,79 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.
Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von 0,0 Prozent aufweist und bei 10,75 EUR notiert.
Daneben wertet Litecoin um 09:41 ab. Es geht 1,13 Prozent auf 56,27 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 56,91 US-Dollar stand.
Inzwischen fällt der Ethereum-Kurs um 0,83 Prozent auf 2.336,14 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 2.355,77 US-Dollar wert.
Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 272,19 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 2,03 Prozent im Vergleich zum Vortag (277,83 US-Dollar).
Währenddessen kommt der Ripple-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 1,298 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Derweil notiert der Monero-Kurs bei 599,81 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (614,06 US-Dollar) ist das ein Verlust von 2,32 Prozent.
Mit dem Cardano-Kurs geht es indes nach unten. Cardano verliert 1,83 Prozent auf 0,2041 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,2079 US-Dollar an der Tafel standen.
Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1713 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 09:41 bei 0,1690 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3289 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 09:41 auf 0,3290 US-Dollar beziffert.
Zeitgleich verstärkt sich der Binancecoin-Kurs um 0,25 Prozent auf 740,21 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 738,37 US-Dollar.
Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,0765 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0776 US-Dollar.
Daneben fällt Solana um 1,17 Prozent auf 101,08 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 102,28 US-Dollar.
Daneben fällt Avalanche um 1,84 Prozent auf 8,823 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 8,988 US-Dollar.
Währenddessen wird Chainlink bei 11,34 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 2,38 Prozent im Vergleich zum Vortag (11,62 US-Dollar).
Zeitgleich verringert sich der Sui-Kurs um 2,73 Prozent auf 0,9131 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,9388 US-Dollar.Redaktion finanzen.at
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
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Devisenkurse
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