Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Sonntagvormittag um die Kurse der Digitalwährungen

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Sonntagvormittag am Kryptomarkt.

Am Vormittag verteuert sich der Bitcoin-Kurs um 0,82 Prozent. Damit ist Bitcoin um 09:41 78.034,72 US-Dollar wert, nach 77.397,34 US-Dollar am Vortag.

Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 10,27 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit 11,4 Prozent.

Daneben steigt Litecoin um 0,96 Prozent auf 56,22 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 55,69 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Ethereum bergauf. Um 09:41 steht ein Plus von 0,77 Prozent auf 2.269,48 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ethereum-Kurs noch bei 2.252,25 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 0,30 Prozent auf 284,04 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 284,89 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Ripple kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 1,250 US-Dollar lag, wird der Ripple-Kurs um 09:41 auf 1,253 US-Dollar beziffert.

Zudem zeigt sich der Monero-Kurs im Aufwind. Um 09:41 zieht Monero um 0,93 Prozent auf 603,79 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 598,19 US-Dollar gemeldet wurde.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1927 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 09:41 bei 0,1933 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1697 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 09:41 bei 0,1692 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Tron-Kurs um 2,56 Prozent auf 0,3101 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,3023 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Binancecoin-Kurs um 0,83 Prozent auf 708,08 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 702,28 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,0758 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem legt Solana zu. Um 0,33 Prozent verstärkt sich der Solana-Kurs um 09:41 auf 95,57 US-Dollar, nachdem Solana am Vortag noch 95,25 US-Dollar wert war.

Indessen verstärkt sich der Avalanche-Kurs um 2,92 Prozent auf 8,810 US-Dollar. Am Vortag notierte Avalanche bei 8,560 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Chainlink-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,00 Prozent auf 11,80 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 11,68 US-Dollar wert.

Derweil notiert der Sui-Kurs bei 0,9070 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,8983 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,96 Prozent.

Redaktion Finanzen.net

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