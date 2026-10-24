|Krypto-Marktbericht
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24.10.2026 09:48:20
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Vormittag um die Kurse der Digitalwährungen
Bitcoin gab um 09:40 um 0,41 Prozent auf 80.726,35 US-Dollar ab, nachdem der Kurs am Vortag bei 81.056,34 US-Dollar gelegen hatte.
Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 0,0 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 16,6 Prozent.
Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Abschlag. Um 09:40 notiert der Litecoin-Kurs 0,66 Prozent schwächer bei 56,70 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 57,08 US-Dollar.
Daneben fällt Ethereum um 0,29 Prozent auf 2.376,47 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 2.383,41 US-Dollar.
Zeitgleich verringert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 1,55 Prozent auf 276,72 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 281,08 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Ripple kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 1,292 US-Dollar lag, wird der Ripple-Kurs um 09:40 auf 1,286 US-Dollar beziffert.
Währenddessen wird Monero bei 587,53 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,50 Prozent im Vergleich zum Vortag (584,63 US-Dollar).
Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,2090 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1729 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 09:40 auf 0,1715 US-Dollar beziffert.
Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,3295 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3295 US-Dollar.
Daneben fällt Binancecoin um 0,16 Prozent auf 736,80 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 737,96 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0785 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 09:40 auf 0,0781 US-Dollar beziffert.
Zudem zeigt sich der Solana-Kurs im Sinkflug. Um 09:40 gibt Solana um 0,65 Prozent auf 101,99 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 102,65 US-Dollar gemeldet wurde.
Derweil geht es für den Avalanche-Kurs bergab. Avalanche sinkt 0,67 Prozent auf 8,975 US-Dollar, nach 9,035 US-Dollar am Vortag.
Indes fällt der Chainlink-Kurs. Für Chainlink geht es nach 11,80 US-Dollar am Vortag auf 11,74 US-Dollar nach unten (0,48 Prozent).
Währenddessen wird Sui bei 0,9520 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,51 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,9568 US-Dollar).Redaktion finanzen.at
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